- El dúo de cuentas de cristal se casó.

La pareja "Glassperlenspiel", Carolin Niemczyk (34) y Daniel Grunenberg (35), ahora es marido y mujer. Según reporta la revista "Vogue", incluso muestra exclusivas fotos de la boda de la pareja en el sur de Francia. 41 invitados asistieron a la celebración en el pequeño pueblo de Allan. La región ha sido durante mucho tiempo uno de los destinos soñados de Niemczyk y Grunenberg. La pareja incluso proporcionó la música para su boda ellos mismos: "Tuvimos un gran DJ y Daniel había creado una lista de reproducción de Spotify con nuestras canciones favoritas personales con anticipación". No podían faltar canciones de los 90 y 2000.

En octubre, cuando profesionalmente se tranquiliza después de los festivales de verano, la pareja irá de luna de miel por Canadá, continúa Niemczyk - solo los dos. La cantante y tecladista ambos vienen del lago de Constanza y se conocieron en su adolescencia. Ya habían estado haciendo música juntos antes de su proyecto "Glassperlenspiel". Han sido pareja desde 2006. El compromiso fue bastante poco glamuroso, pero bastante inusual, según Niemczyk.

La propuesta tuvo lugar en el Berlin KaDeWe

"Casarse siempre tuvo algo muy adulto para mí y a menudo estaba indeciso si eso era algo para mí", reporta la cantante. La propuesta entonces tuvo lugar tranquilamente y sin kitsch: "Como Daniel y yo estábamos sentados una noche en el restaurante italiano en el sexto piso del KaDeWe, surgió en mí el deseo de decirle a Daniel: 'Creo que ahora podría imaginarme casándome!' Él solo lo consideró brevemente y luego dijo: 'Entonces vayamos al piso inferior y te compraré un anillo, y nos casaremos!' Por supuesto, dijo 'Sí': ' thus went down and he bought me a ring'.

