- El dueño de un café impone la prohibición de los pantalones de correr.

Un propietario de restaurante en Pforzheim, Lambros Petrou del Art Café, ya no atiende a clientes vestidos con ropa excesivamente desaliñada después de algunos incidentes desagradables con hombres que usaban pantalones deportivos y lo habían desrespetado, incluso aliviándose en sus macetas de flores. "No somos un bar, ni un tugurio, sino un café", enfatizó Petrou. Anteriormente, cuando se acercaba a los clientes sobre su vestimenta, a menudo respondían: "¿Dónde está escrito eso?"

Actualmente, durante varias semanas, se ha colgado un letrero en la puerta de entrada que prohíbe la entrada a perros y a personas con pantalones deportivos, acompañado de un círculo rojo con un símbolo de pantalón deportivo tachado. Petrou aclara que no se trata de imponer un código de vestimenta estricto, sino de mantener la limpieza. "El pantalón deportivo en sí no es el problema", dijo, "son las personas que lo llevan". Ha notado que algunas personas llevan los mismos pantalones durante varios días, lo cual considera antihigiénico. El Pforzheimer Zeitung fue el primero en informar sobre esto.

Los propietarios de restaurantes tienen derecho a establecer códigos de vestimenta

Los pantalones deportivos grises son un problema para Petrou. "Este tipo de pantalones y estos usuarios de pantalones deportivos, están arruinando mi negocio si los dejo entrar", afirmó. Financieramente, puede permitirse perder ese negocio. Los letreros ya han tenido un impacto, especialmente haciendo que las mujeres jóvenes se sientan más cómodas. No tiene problema con pantalones anchos y cómodos o pantalones deportivos modernos y elegantes. Los pantalones deportivos incluso pueden ser apropiados para algunos establecimientos hoy en día.

Según un portavoz de la asociación gastronómica Dehoga en Baden-Württemberg, estas regulaciones son legalmente permisibles. "Dentro de los límites de sus derechos como dueño de la casa, los propietarios de restaurantes pueden establecer un código de vestimenta para su establecimiento, lo cual no es un problema", dijo Daniel Ohl de la Deutsche Presse-Agentur. Sin embargo, es importante cumplir con las reglas de la Ley de Trato Equalitario General, evitando cualquier discriminación, como la basada en el origen étnico.

La política de Petrou no se basa en la etnia o la religión. Sus clientes van desde los 18 hasta los 80 años, incluyendo estudiantes, trabajadores, clientes habituales y visitantes ocasionales. "Tengo de todo", dijo. "Pero no tengo a nadie que cause problemas". Lo importante es que la gente se comporte bien.

Su conclusión después de las primeras semanas: "Todo el mundo se siente cómodo, y así debe seguir siendo". Incluso planea agrandar el letrero.

Limpieza versus pantalones deportivos

La gente de Pforzheim en general apoya esta decisión. Muchos transeúntes expresaron su acuerdo en una encuesta. Johannes Engeln lo llamó un experimento exitoso. La mayoría de los partidarios argumentan a favor de la "decencia" y que uno se ve más limpio con jeans. Una apariencia desaliñada con pantalones deportivos es adecuada para estar en casa, dicen. Solo un hombre etiquetó la exclusión de Petrou como "asquerosa". Todos tienen el derecho de vivir como elijan.

Ohl de Dehoga ve las regulaciones de vestimenta en un contexto más amplio: "Una experiencia gastronómica también implica una cierta atmósfera, y los invitados en gran medida determinan esa atmósfera". A veces, incluso se prohíbe el uso de trajes de baño.

Petrou no es el único propietario de restaurante que ha prohibido los pantalones deportivos en su establecimiento. Hace varios años, colegas en Stuttgart y Mülheim an der Ruhr en Renania del Norte-Westfalia tomaron medidas similares.

La comunidad en Pforzheim parece apoyar en gran medida la decisión de Petrou de prohibir los pantalones deportivos en su restaurante, como lo demuestra el acuerdo expresado por muchos transeúntes en una encuesta.

El movimiento de Petrou para prohibir los pantalones deportivos no es aislado, ya que se une a otros propietarios de restaurantes en lugares como Stuttgart y Mülheim an der Ruhr que han tomado medidas similares debido a preocupaciones sobre la limpieza.

