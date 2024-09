El drama político se desarrolla en Erfurt

Después de aproximadamente cuatro semanas desde las elecciones, el Parlamento estatal de Turingia se reunirá. Por primera vez, Alternativa para Alemania (AfD) es la fuerza dominante, poniendo a prueba las normas políticas tradicionales. El escenario está listo para un enfrentamiento legal, que podría convertir un procedimiento antes formal en un espectáculo.

El drama político anticipated podría presagiar la contienda por el cargo de ministro-presidente del estado. Casi un mes después de las elecciones estatales, el parlamento en Erfurt está previsto que comience sus operaciones (inicio a mediodía) -incluida la elección de un presidente del parlamento. Históricamente, este ha sido un proceso simple, con la fracción líder presentando un candidato neutral aceptado por muchos. Sin embargo, esta vez las tensiones están altas. Esta vez, es una lucha por el poder entre la fracción dominante de AfD, liderada por su controvertido líder Björn Höcke, y las cuatro fracciones restantes: CDU, BSW, Izquierda y SPD. Esta vez, se trata de estrategias políticas y posibles manipulaciones.

El Escenario

Después de los resultados de las elecciones, la fracción predominante tiene derecho a proponer un candidato para la presidencia, lo que conlleva poderes de toma de decisiones significativos. En Turingia, la AfD es con diferencia la fracción más grande, con 32 de los 88 escaños. El partido ha elegido a su diputada, Wiebke Muhsal, como candidata.

La madre de cuatro hijos de 38 años procedente de Renania del Norte-Westfalia y radicada en Turingia después de sus estudios, sirvió como miembro del parlamento de 2014 a 2019 y llamó la atención por diversas razones, incluyendo su aparición en el parlamento una vez vestida con un niqab. Muhsal fue condenada por fraude y multada con €8,000 después de falsificar un contrato de empleo con un miembro del personal en 2014 para obtener fondos adicionales de la administración del parlamento. Algunos ven la selección de personal de AfD como una provocación. "Una persona que defrauda fondos públicos no debería convertirse en presidenta del parlamento", comenta el ministro-presidente en ejercicio, Bodo Ramelow.

Incluso antes de que se anunciara la candidatura de Muhsal, la CDU, BSW y SPD habían declarado que no apoyarían a nadie con afiliación a AfD como electable. El presidente del parlamento, que actúa como "protector de la Constitución y del parlamentarismo" en Turingia, no debería proceder de un partido clasificado como extremista y bajo observación por la Oficina Estatal de Protección de la Constitución, argumentó repetidamente el líder del grupo parlamentario de la CDU, Mario Voigt.

La CDU se está uniendo detrás de su diputado, Thadäus König, quien defeated a Höcke en las elecciones estatales de 2019 y obtuvo el mandato directo en la región predominantemente católica de Eichsfeld. König ostenta la vicepresidencia y defendió su mandato directo con un impresionante resultado de primera votación del 54,3 por ciento. Höcke, a su vez, cambió su base a una circunscripción en el otro extremo del estado y también perdió allí ante el candidato de la CDU.

La Lucha

A pesar de la insistencia de la AfD en su derecho a proponer un candidato, el político científico André Brodocz de Erfurt considera infundadas las acusaciones de la AfD de acciones antidemocráticas por parte de otros partidos. El Tribunal Constitucional Federal Recently ruled in similar cases, explains, "that the right to propose a candidate is not contingent upon election results." Brodocz emphasizes, "The election is the fundamental democratic mechanism."

¿Qué pasa si el candidato de AfD no obtiene la mayoría? Según la administración estatal, el derecho de la fracción líder a proponer candidatos se disuelve una vez solicitado, y después de dos fracasos sucesivos, otras fracciones pueden nominar candidatos. Sin embargo, la AfD mantiene una interpretación diferente, creyendo que solo la AfD puede presentar propuestas.

El administrador parlamentario de la AfD, Torben Braga, no descartó la posibilidad de ofrecer compromisos del partido el día antes de la primera sesión. Sin embargo, expresses optimism that a resolution will be reached. "There are opportunities for compromise." Braga, unspecific about the nature of prospective compromises, ruled out proposing all AfD members in case of an unsuccessful presidential election for the AfD. "The AfD does not intend to propose all its members for election."

La administración estatal mantiene que ni la Constitución del estado ni las reglas de procedimiento parlamentaria sugieren un "derecho exclusivo permanente de propuesta para la fracción líder, implícitamente sugiriendo que todos los miembros de la fracción deben ser propuestos para la elección antes de que el parlamento pueda explorar otras alternativas."

La escapatoria percibida

En un intento por evitar posibles conflictos, la CDU y BSW están buscando ajustar las reglas de procedimiento del parlamento antes de la elección del presidente del parlamento. Este cambio también está en la agenda de la primera sesión. El plan es permitir que otras fracciones propongan candidatos desde la primera votación en adelante. La AfD reacciona con shock, y su líder Höcke levanta duras críticas: "Es inconcebible con qué artimañas políticas los partidos establecidos intentan invalidar los resultados electorales y la participación parlamentaria de un tercio del electorado de Turingia", escribió el de 52 años en X. Höcke acusa "desgarrar la cultura democrática", en la que incluso el partido Wagenknecht recién establecido está involucrado.

La principal ventaja para la Alternativa para Alemania (AfD) radica en el estadista mayor, Jürgen Treutler. Este ingeniero de 73 años procedente de Sur de Turingia presidirá la primera reunión del parlamento recién elegido como su líder más anciano. Según el copresidente de AfD, Stefan Möller, el presidente mayor ostenta la autoridad exclusiva de interpretar las reglas de procedimiento y dirigir los procedimientos parlamentarios en la sesión de apertura. Treutler ha sido críptico sobre sus planes, respondiendo, "You'll have to wait and see."

Otros partidos políticos han expresado su preocupación de que Treutler podría manipular la situación exigiendo nuevas rondas de votación con candidatos de AfD, explotando su resolución sobre las reglas y desatendiendo a candidatos de facciones rivales. Es por eso que la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU) están trabajando para aclarar aún más las reglas con el fin de evitar cualquier posible conflicto legal durante la sesión inaugural.

Parece haber una disputa sobre la capacidad del parlamento para modificar sus reglas antes de su formación oficial. Stefan Möller cree que el parlamento no puede alterar las reglas hasta que se convoque formalmente. Sin embargo, la administración parlamentaria de Turingia ha contrarrestado esta perspectiva, stating que el parlamento puede revisar sus procedimientos después de comenzar, citando su autoridad para organizarse a sí mismo. Treutler ha insinuado que habrá procedimientos tumultuosos en la primera sesión dependiendo de la naturaleza de las posibles objeciones.

En caso de que Treutler se resista a la votación sobre las reglas procedurales, podría ser necesario resucitar el Tribunal Constitucional de Turingia. El tribunal ha revelado su disposición a ofrecer una solución expedita. Treutler también ha comentado sobre la posible importancia de la agenda parlamentaria, previniendo que cualquier intento de modificarla podría cambiar la dinámica electoral a su favor, beneficiando a AfD en las elecciones posteriores.

¿Puede posponerse la sesión inaugural?

Según la administración parlamentaria de Turingia, solo es posible una suspensión temporal de la sesión, con la asamblea reunirse en una fecha posterior. El parlamento entonces entraría en una "fase constitucional" - una situación sin precedentes en la República Federal.

¿Cuáles son las implicaciones para la elección del Ministro-Presidente?

A diferencia de muchos otros estados federales, Turingia no tiene un plazo designado para la elección de un nuevo Ministro-Presidente. El artículo 75, apartado 3 de la Constitución del estado permite que el Ministro-Presidente en ejercicio y el gobierno del estado entero desempeñen sus funciones temporalmente hasta que sus reemplazos asuman el cargo. Como consecuencia, Bodo Ramelow, el actual jefe de gobierno y miembro del partido de la Izquierda, junto con su coalición roja-roja-verde, mantendrían sus posiciones en una capacidad interina. Sin embargo, el escenario político posterior a las elecciones podría volverse más complicado.

