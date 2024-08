14:10 Uhr, Das Erste: Rosas Rojas

- El drama de hoy se desarrolla en las escenas de televisión diurna.

Leyla no aprecia que Simon la cuide, pero admite que su presencia le beneficia. Las luchas personales de Simon hacen que Leyla sienta empatía por él. Ambos aman su actividad compartida y, inesperadamente, se besan. Julius y Mo parecen descontentos con esto: Julius teme esperar algo que Mo no puede dar, y Mo no puede expresar sus sentimientos. Cuando Julius anuncia que se va a Berlín a ver a su exnovio, Mo no lo impide. Julius se va sintiendo expuesto, extrañando a Mo, quien había planeado confesar sus sentimientos justo antes de irse.

15:10 Uhr, Das Erste: Tormenta de Amor

Michael descarta secretamente la llave del transbordador, que es descubierta en el "Fürstenhof". Todos se sienten aliviados hasta que Nicole encuentra el transbordador extraviado durante un paseo. Entrando en pánico, encuentra un mensaje garabateado con lápiz labial. Mientras intenta entrar en el auto, queda atascada. Erik viene a ayudarla empujándola desde atrás, justo cuando Michael llega.

17:30 Uhr, RTL: Entre Nosotros

Henry atrapa a Nadine mintiendo y finalmente admite sus verdaderos sentimientos por Gunnar. Britta se da cuenta de cuánto lastimó a Theo con su "no" y trata de enmendar las cosas. Patrizia enfrenta un dilema emocional entre sus sentimientos por Benedikt y su amistad con Ute.

19:10 Uhr, RTL: Lo que Importa

Maximilian persiste con su plan. Durante su entrenamiento de Kendo compartido, su temperamento se apodera de él. Richard anima a Simone a aceptar una demanda audaz para salvar al equipo. Gracias a Charlie, Leyla ve sus experiencias de rehabilitación desde una nueva perspectiva, lo que la ayuda significativamente.

19:40 Uhr, RTL: Buenas Times, Malas Times

Involuntariamente, Moritz toma el teléfono de Luis y ve un mensaje de un contacto anónimo. La sospecha se apodera de su mente. ¿Qué es lo que Luis le está ocultando? Jonas quiere que Flo emprenda una aventura en solitario debido a su condición física que no soporta viajes aventureros. Sugiere que Flo debería viajar sola, pero ella es reacia a abandonar su sueño compartido de aventura.

