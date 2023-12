El DP World Tour responde a la amenaza de acciones legales de los jugadores del LIV Golf

En una declaración compartida con la CNN, el director ejecutivo del DP World Tour, Keith Pelley, dijo que la carta, publicada en un reportaje exclusivo en The Telegraph, contenía "tantas inexactitudes" que no podía quedar sin respuesta.

La semana pasada, el circuito multó a los 16 jugadores con 100.000 libras esterlinas (121.230 dólares) a cada uno y les prohibió participar en varias pruebas, incluido el Open de Escocia, por participar en la prueba inaugural de la serie LIV Golf sin haber recibido las autorizaciones pertinentes.

Según el Manual del Reglamento General de los Miembros del DP World Tour, los jugadores deben recibir una autorización para participar en un evento programado al mismo tiempo que un evento del DP World Tour.

El Tour también advirtió de que la futura participación en la serie de escapadas respaldada por Arabia Saudí, sin la autorización requerida, podría acarrear nuevas sanciones.

El jueves, Lee Westwood e Ian Poulter, junto con otros 14 golfistas, pidieron al DP World Tour en una carta abierta que anulara las multas y les permitiera participar en el Open de Escocia de la próxima semana antes de las 17.00 horas del viernes 8 de julio, según el Telegraph.

"En lugar de gastar nuestro tiempo, energía, recursos financieros y concentración en apelaciones, requerimientos judiciales y demandas, le imploraríamos... que reconsidere sus recientes penalizaciones y sanciones", decía la carta, según el Telegraph.

"Si no, no nos dejará otra opción que emplear los diversos medios y métodos a nuestra disposición para rectificar estos agravios".

Pelley, del DP World Tour, asegura que los jugadores conocían las posibles consecuencias antes de participar en el evento de Londres.

"Antes de unirse al LIV Golf, los jugadores sabían que habría consecuencias si elegían el dinero en lugar de la competición. Muchos de ellos en ese momento lo entendieron y aceptaron", dijo Pelley.

"De hecho, como dijo un jugador nombrado en la carta en una entrevista a los medios a principios de este año; 'Si me prohíben, me prohíben'. No es creíble que algunos se sorprendan ahora con las medidas que hemos tomado."

El mes pasado, el PGA Tour anunció que a todos los golfistas que participaron en la polémica serie se les prohibiría indefinidamente participar en torneos sancionados por el Tour.

LIV Golf está organizado por LIV Golf Investments y respaldado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) - un fondo soberano presidido por Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí y el hombre al que un informe de inteligencia estadounidense señaló como responsable de aprobar la operación que llevó al asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.

El príncipe heredero ha negado que ordenara el asesinato de Khashoggi, pero ha dicho que tiene responsabilidad. "Este fue un crimen atroz", dijo en una entrevista con CBS en 2019. "Pero asumo toda la responsabilidad como líder en Arabia Saudí, especialmente porque fue cometido por individuos que trabajan para el gobierno saudí".

El segundo evento de la serie LIV Golf comenzó el jueves en Pumpkin Ridge Golf Club, cerca de Portland, Oregón.

Fuente: edition.cnn.com