- El Dortmund Özcan se prepara para la transición al equipo de Wolfsburg

Según fuentes, el futbolista turco Salih Özcan está cerca de dejar el Borussia Dortmund y fichar por el VfL Wolfsburg. Los informes indican que Özcan, de 26 años, whose contract with Dortmund runs until 2026, se ha despedido de sus compañeros durante las últimas sesiones de entrenamiento. Se dice que será cedido al Wolfsburg por un año sin cláusula de compra.

La fichaje de su compañero Pascal Groß ha reducido significativamente las posibilidades de juego de Özcan. Además, jugadores como Emre Can, Marcel Sabitzer y Felix Nmecha, que son preferidos por el entrenador Nuri Sahin a Özcan, están obstaculizando sus posibilidades. El entrenador Sahin decidió no incluir a Özcan en el once inicial para ambos partidos de la Copa contra Phoenix Lübeck (4:1) y el partido de apertura de la liga contra Eintracht Frankfurt (2:0). A pesar de haber fichado por alrededor de cinco millones de euros en el verano de 2022, Özcan no logró asegurar un puesto regular en el equipo de Dortmund.

