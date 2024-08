El documental de Baywatch revela la turbulencia adolescente

Impactantes Confesiones del Actor de "Baywatch" Jeremy Jackson: Después de la Serie, Admitió Invadir el Tráiler de Pamela Anderson y Oler su Bañador.

Veinte años después del final de la icónica serie "Baywatch," los guardavidas de Malibu se reúnen nuevamente. La reunificación se debe principalmente a los esfuerzos de la actriz Nicole Eggert, quien interpretó a Summer Quinn en dos temporadas consecutivas. Ella ha producido una nueva serie, "After Baywatch: Moments in the Sun," disponible en Hulu en EE. UU., donde los exmiembros del elenco comparten sus experiencias trabajando en el programa. Uno de estos miembros del elenco sorprende a todos: Jeremy Jackson.

Jackson tenía solo diez años cuando se unió al elenco de "Baywatch," interpretando al hijo del personaje de David Hasselhoff, Mitch Buchannon. Ahora con 43 años, pasó sus años formativos en el set junto a íconos sexuales como Pamela Anderson y Carmen Electra, lo que llevó a algunas acciones cuestionables impulsadas por las hormonas adolescentes.

En la nueva miniserie, confiesa haber entrado en los trailers de sus compañeras de reparto después de largos días de filmación y oler sus bañadores sucios, según informó "Page Six". "Crecer en 'Baywatch' fue angustioso", admite en el documental. "Era demasiado joven para dormir con las chicas, pero lo suficientemente mayor para querer hacerlo". Luego dice explícitamente: "Así que a menudo me colaba en los camerinos de las mujeres después de que habían terminado de filmar y tomaba sus bañadores sucios". Nicole Eggert era su principal objeto de deseo.

Su comportamiento inapropiado no terminó ahí

A medida que se acercaba su último año en el set, entre 1998 y 1999, Jackson recurrió al abuso de sustancias, desarrollando finalmente una adicción a la metanfetamina cristal. "Recuerdo que David Hasselhoff me preguntó una vez: '¿Fumas marihuana o algo así?' Y pensé: 'Dios, creen que fumo marihuana'. Nunca podría decirles la verdad. ¿Qué pensarían?". Ahora, finalmente habla: "Si no has pasado cinco días sin dormir, fumando metanfetamina cristal, y luego alguien te mira a los ojos y te pregunta: '¿Estás bien?' eso es lo peor que podría happening.

En el año en que finalizó la serie, 1999, fue arrestado por delitos relacionados con drogas. Pasó 90 días en prisión y ingresó en un centro de rehabilitación. "Mi vida se me escapaba como la arena entre los dedos", resume. Pero Jackson no estaba limpio después de eso. En 2005, fue arrestado por establecer un laboratorio de metanfetamina en su casa. Diez años después, en 2015, fue encarcelado nuevamente por apuñalar a un hombre en Los Ángeles.

La popular serie de televisión "Baywatch" se emitió de 1989 a 2001, girando en torno a un equipo de guardavidas que salvaban a víctimas de ahogamiento y lidiaban con sus propios enredos románticos. "After Baywatch: Moments in the Sun" presenta los mejores momentos y secciones detrás de escena. Co-producida por la estrella de "Baywatch" Nicole Eggert, quien reveló públicamente su diagnóstico de cáncer de mama en diciembre de 2023. Actualmente, la actriz se encuentra en buen estado de salud, lo compartió con la revista "People". Además de sus hijos, la serie documental ha servido como una "maravillosa distracción" para ella.

Después de compartir sus impactantes confesiones, Jeremy Jackson reflexionó sobre su tiempo en el set de "The Hollywood" de "Baywatch", stating, "Crecer en 'Baywatch' fue angustioso, era demasiado joven para dormir con las chicas, pero lo suficientemente mayor para querer hacerlo". Más tarde en el documental, reveló: "Así que a menudo me colaba en los camerinos de las mujeres después de que habían terminado de filmar y tomaba sus bañadores sucios".

Lea también: