El doble problema de Schalke: Geraerts y Wilmots se enfrentan a la obligación de irse

Schalke 04, del segundo nivel del fútbol, ha separado su camino del entrenador Karel Geraerts y el director deportivo Marc Wilmots. El club anunció esto el sábado, después de la desastrosa derrota por 3:5 contra SV Darmstadt 98 el día anterior. El reemplazo temporal Jakob Fimpel, exentrenador de la U23, ocupará el cargo hasta el parón internacional.

Según el presidente del consejo de administración Matthias Tillmann, "La decisión de la junta directiva de no seguir con el plan de Karel Geraerts no se debió solo a los malos resultados y la derrota contra Darmstadt, sino a la degradación general en las últimas semanas". "No hemos hecho el progreso necesario en términos de estrategia y fútbol, ya sea como equipo o para los jugadores individuales. Por lo tanto, nos encontramos en la zona de descenso después de un tercio de la primera mitad de la temporada".

La partida de Wilmots sorprendió a todos en comparación con la de Geraerts. "Pero en las últimas semanas, llegamos a entender que había perspectivas diferentes sobre cómo y en qué dirección queríamos moldear el fútbol en Schalke", dijo Tillmann. "Sin embargo, el consenso es vital para nosotros". Con efecto inmediato, el estratega del equipo Ben Manga asumirá las funciones deportivas.

Geraerts asumió el poder en octubre de 2023, finalizando por debajo de la mitad de la tabla con Schalke en la división inferior en la campaña anterior. En la campaña actual, el S04 solo ha ganado un partido en los primeros seis partidos bajo Geraerts, luchando en la zona de descenso. Recientemente, una disputa pública entre Geraerts y Manga había causado revuelo. Wilmots, ganador de la Copa de la UEFA en 1997, se unió a Schalke con grandes esperanzas al comienzo del año.

