- El dispositivo de seguridad de almacenamiento y la señal de advertencia para las abejas.

En el episodio más reciente de "Soy una celebridad - Jungle Legends Showdown" (el episodio más reciente en RTL+, con una repetición en RTL al día siguiente), la semifinal fue un torbellino de caos en la selva. Los seis campistas restantes, Georgina Fleur (34), Gigi Birofio (25), Mola Adebisi (51), Kader Loth (51), Sarah Knappik (37) y Danni Büchner (46), enfrentaron los desafíos de la existencia en la selva, no solo físicamente sino también mentalmente, ya que las confesiones y pruebas eran parte de la agenda. No todos lograron llegar a la ronda final.

Arrepentimiento Consciente

Georgina luchó con pensamientos persistentes en uno de los últimos días en la selva. En una conversación sincera con Sarah, reflexionó sobre la retroalimentación que recibió después de compartir una foto de sí misma con un león encadenado en una fiesta en Dubai en las redes sociales. Georgina afirmó que el zoológico privado, donde creía que se alojaban animales maltratados en malas condiciones, solo mantenía a los animales encadenados durante la presencia de los visitantes. "Pensé que tenían jaulas fantásticas", recordó su primera impresión. "No sabía que estaban encadenados. No soy una maltratadora de animales, amo a los animales. No fue intencional".

Estuvo confundida por la violenta respuesta. "No sé por qué recibí esta tormenta de mierda". La avalancha de amenazas de muerte y comentarios odiosos la aterrorizó. "Mis amigos fueron insultados. La gente simplemente fue demasiado extrema". Aceptó su naturaleza imperfecta. "La gente comete errores. He aprendido de ello, no volveré a hacerlo".

Frustración Tropical y Picadura de Abeja

El espacio confinado de la selva había comenzado a afectar a los campistas. Incluso cuando se equivocaron y pensaron que la final estaba próxima, otra noche inesperada en la selva exacerbó su frustración. "Todos estamos al límite, es realmente horrible", resumió Mola. "Hay demasiada gente para la final", observó Kader. "Todos están pensando en cómo destruirse unos a otros". Sarah expresó sus dudas sobre su posición en el campamento. "Creo que ella no es honesta conmigo, votaría por mí al 100 por ciento", dijo de Danni. "No tiene espíritu de lucha", replicó Danni en referencia a Sarah. A pesar de sus miedos, Danni aún esperaba un final triunfal. "Quiero lograrlo esta vez", declaró llorando en el teléfono de la selva. "Quiero demostrar que Danni finalmente es lo suficientemente valiente". Sarah, distraída por hablar con un calcetín convertido en una serpiente, fastidió a sus compañeros de campamento con su fingida alegría.

Durante una rutina de lavandería, gritó: "Estoy acabada. Algo realmente doloroso acaba de picarme y duele como el infierno. No sé si soy alérgica". Sarah estaba convencida de que había sido picada por un escorpión. Sus compañeros de campamento no estaban tan convencidos. Un paramédico que inspeccionó sus pantalones finalmente dio el visto bueno: solo era una abeja. "Estamos en África, eso duele mucho más que una abeja del jardín", explicó Sarah a Kader y Danni. "Son diez veces peores que las nuestras". "Es siempre algo", refunfuñó Danni. "Tu colega ya no tiene estrellas; tiene privilegios adicionales durante la guardia nocturna solo porque Bee Maya te picó? No nos afecta", remarked Gigi bluntly, and Sarah immediately picked up on her "disrespectful" behavior.

El aburrimiento se instaló en el campamento, lo que llevó a Kader a jugar una broma inofensiva. "Me siento tan débil. Usé todas mis reservas durante el desafío de ayer", explicó inicialmente. "Me siento un poco mareada y mareada". Luego se desplomó en el medio del campamento y Sarah la apoyó levantando sus piernas para mejorar la circulación. Kader no pudo evitar reírse a carcajadas: "Solo quería fastidiarlos un poco".

La incapacidad de los campistas para iniciar nuevas conversaciones se subrayó con el enfoque seductor de Gigi hacia Kader Loth. "Tiene un gran trasero, una gran figura. La seduciría si pudiera". Kader: "Atracción sexual? ¿Estás loco? Could be your mother", said the 51-year-old, arm in arm with Gigi. También tenía medidas disciplinarias en mente, especialmente "no más pedos". El tema del romance permaneció en el grupo mientras se reunían alrededor de la fogata. Mola y Gigi discutieron sobre vestimenta sexualmente provocativa en parejas que no les pertenecían. "Para mí, eso fue casi una transgresión de límites. Tales ideas antiguas son una mierda", se burló Sarah sobre las ideas anticuadas sobre roles de género tradicionales y los hombres como protectores de las mujeres. "Si alguien me dice que no puedo hacer algo, eso es todo. Nadie puede decirme qué hacer", echoed Georgina, quien también encontró las vistas de Mola "cuestionables".

"La sabiduría despierta aaaaaa," servida como prueba tanto para el cuerpo como para la mente, llamaba a los valientes. Balanceándose precariamente en una sola tabla, este trío audaz se enfrentó, respondiendo preguntas de trivialidad desde alturas vertiginosas. Un resbalón en las respuestas significaba un rápido descenso hacia el suelo. Pero una respuesta correcta podría enviar a los enemigos cayendo en su lugar. Gigi emergió victoriosa, mostrando una mezcla perfecta de equilibrio e inteligencia. "Anhelaba demostrar mi cambio del pasado, y eso me importaba mucho", confesó Danni, la que tuvo que partir, sobre su regreso a la selva que reflejaba sus días anteriores.

Según lo anticipado, una elección importante se avecina para los All-stars antes de llegar a la etapa final. Dado que hay demasiados campistas, la pregunta clave para los All-stars es "¿Qué contendiente no merece llegar a la final?" Además, antes del gran final, espera un reto de comida: ¿Quién de ellos tendrá el privilegio de llevar la prestigiosa corona dorada?

