El diseñador que lleva el mobiliario italiano a uno de los barrios marginales más antiguos de Kenia

"'Simplificación' fue la palabra que me vino inmediatamente a la mente", dijo durante la visita de la CNN a su estudio de Milán (Italia). "Sabía que tenía que ceñirme a lo básico y pensar en toda la producción de forma elemental".

La gama resultante de literas, bancos y mesas modulares es ciertamente sencilla tanto en construcción como en diseño. Los muebles de Moor pueden construirse in situ con piezas de madera que los vecinos pueden cortar ellos mismos siguiendo los planos. El montaje sólo requiere unas pocas herramientas básicas -un cincel, una escuadra de carpintero y un lápiz- gracias a un sistema adaptable de juntas entrelazadas.

De líneas limpias y sin decoración, la estética utilitaria de los objetos no ha impedido que se conviertan en un motivo de orgullo para los alumnos de la Why Not Academy, la escuela primaria para la que fueron diseñados, explica Moor.

"Es un diseño pensado para la comunidad", añade. "Uno que antepone la función a la forma. Creo que eso es todo. Una idea humilde".

Construir para y con las comunidades

El proyecto de Moor, bautizado "Diseño para comunidades", surgió de su colaboración con LiveInSlums, una ONG italiana que trabaja en asentamientos urbanos informales de todo el mundo. La directora de la organización, Silvia Orazi, dijo que era importante que los habitantes de la escuela de Mathare, uno de los barrios marginales más antiguos de Nairobi, participaran en el proceso de fabricación de los muebles y tuvieran voz y voto en el diseño de sus espacios.

"No queremos llegar, 'arreglar' el problema y marcharnos", dijo Orazi a CNN en una entrevista telefónica. "El objetivo de LiveInSlums es actuar junto a los residentes, para garantizar que el cambio se produzca en sus propios términos".

La ONG invitó a Moor a la capital de Kenia el año pasado para montar los primeros prototipos junto a un grupo de ocho vecinos.

"Fui con las instrucciones y algunos bocetos", recuerda el diseñador. "Pero el trabajo de montaje se hizo como un ejercicio colectivo. Al final sólo pasé tres días en la escuela, así que, en realidad, la construcción de cada pieza corrió completamente a cargo de los chicos con los que trabajé".

"Garantizar que pudieran construir las piezas de forma autónoma fue clave", añadió. "Yo sólo les proporcioné los planos".

Kevin Ochieng, azulejero de profesión, fue uno de los trabajadores que participó en la construcción del prototipo. "Después de que Giacomo me explicara los pasos de construcción de los muebles, fue bastante fácil ponerme en marcha sin él", explicó a CNN por teléfono desde Mathare. "Todo el proceso fue muy intuitivo. Sólo tardé un día en aprender, lo cual fue bastante sorprendente".

De vuelta en Italia, Moor dirige un equipo multidisciplinar de artesanos de la madera en su estudio de Milán, que también funciona como taller. Carpintero de formación, el enfoque práctico del diseñador es precisamente la razón por la que LiveInSlums lo eligió para el proyecto, según Orazi.

"Era el candidato perfecto para nosotros, porque entiende la madera y sabe cómo trabajar con ella", añade. "En Mathare no tenemos acceso a muchos otros materiales, así que teníamos que asegurarnos de que el creativo implicado se sintiera cómodo dentro de esos confines".

Una vez que Moor regresó a Italia, Ochieng, que nunca antes había trabajado con madera, envió al diseñador vídeos y fotos por Instagram para comprobar que seguían haciéndolo bien. "Él contestaba y seguíamos construyendo", cuenta Ochieng. "Todo fue muy fluido. Me sentí muy orgulloso de lo rápido que lo dominé, porque no es mi especialidad".

Hasta la fecha, la Why Not Academy ha instalado una docena de artículos de Moor en su comedor y dormitorio.

Una funcionalidad silenciosa

Las juntas sin cola del diseñador se inspiran en las técnicas de carpintería que utiliza desde hace tiempo en su estudio. "Las juntas entrelazadas se utilizan a menudo en los armarios por su resistencia y atractivo", explicó Moor. "Las reinterpreté de forma que sólo requirieran un puñado de herramientas y simplifiqué al extremo toda la técnica. Es algo así como construir algo con Lego".

Aunque las uniones se pueden asegurar sin necesidad de fijaciones metálicas, Moor pide a quienes monten los muebles que introduzcan cuatro clavos de apoyo en cada pieza al final "para mayor seguridad", aunque "en realidad no son imprescindibles en términos de estabilidad estructural", añade.

"Quería evitar que hubiera clavos o tornillos visibles, porque incluso éstos pueden ser difíciles de conseguir en un contexto como el de Mathare. Cada elemento tenía que ser estrictamente necesario. Nada superfluo".

En la fase de planificación, el diseñador investigó qué tipo de madera sería fácil de conseguir en Mathare -en concreto, eucalipto- y concibió las piezas en consecuencia para garantizar la sostenibilidad y escalabilidad a largo plazo. Las piezas individuales de madera pueden sustituirse si se dañan o desgastan, e incluso utilizarse en distintos tipos de muebles, según las necesidades.

Y a pesar de los diseños básicos, la apariencia también importaba. "Para mí era importante crear algo que, a pesar de su sencillez estética, quedara bien", dice Moor. "Creo que el sistema de candado de las juntas lo consigue. Un diseño fiable no tiene por qué ser feo".

Sólida y aerodinámica, la gama de muebles ha encontrado desde entonces nuevos usuarios más allá de la Academia Why Not, y Moor vende versiones montadas y desmontadas a clientes particulares de Europa. (El 10% de los beneficios de estas ventas se destina a la escuela de Nairobi a través de LiveInSlums, explica).

Moor espera que sus muebles puedan utilizarse en otras partes del mundo con recursos limitados. Por ahora, sin embargo, está centrado en su próxima colaboración con LiveInSlums, en la que volverá a Mathare en enero para rediseñar la cocina de la escuela.

"Me gustaría que la cocina estuviera más interconectada con su entorno y que mantuviera el mismo enfoque simplificado del diseño", explica. "Realmente no hacen falta materiales complejos ni extras elaborados para crear algo bueno".

