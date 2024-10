El diseñador Hedi Slimane deja la marca Celine de LVMH

LVMH ha nombrado a Michael Rider como sucesor de Slimane. Rider, quien asumirá su nuevo rol en los primeros meses del próximo año, colaboró anteriormente con Phoebe Philo, ex diseñadora de Celine, en la marca durante más de una década.

La partida de Slimane avivará los rumores de inestabilidad en la industria, donde varios diseñadores de alto perfil han cambiado de roles. Uno de los puestos más codiciados, el de director creativo de Chanel, remains vacant después de la partida de Virginie Viard en junio.

Los directores creativos typically dejan sus posiciones cuando ya no contribuyen positivamente a las ventas, según Luca Solca, analista de Bernstein.

"I don't think this is an anomaly," Solca commented on Slimane's exit, pointing out that creative directors, much like artists, tend to produce variations on a theme, which can become monotonous.

Solca acknowledges that Slimane performed admirably at the label, potentially doubling brand revenue to around €2.5 billion ($2.76 billion).

Slimane could not be reached for comment.

Slimane se unió a Celine en 2018, haciendo un impacto inmediato en la renombrada casa de moda con su estilo de roquero-chic.

También es reconocido por las siluetas delgadas que presentó durante su paso por Dior Homme y Kering's Yves Saint Laurent, inspirando a Karl Lagerfeld a perder peso para entrar en sus outfits de Dior.

El diseñador prefirió mantener un perfil bajo y ejerció un control estricto sobre la imagen de la marca, disparando campañas publicitarias y organizando desfiles de moda fuera del calendario tradicional.

En Celine, Slimane buscó modernizar el estético francés burgués tradicional de la marca para un público más joven, presentando a la modelo Kaia Gerber en tops cortos y jeans descoloridos, accesoriados con una gorra de baseball y un pequeño bolso de cuero.

También introdujo una línea de moda masculina en Celine, así como fragancias y maquillaje.

El presidente y CEO de LVMH, Bernard Arnault, estableció metas ambiciosas para Slimane, anunciando poco después de su llegada que LVMH pretendía aumentar la facturación anual de Celine entre €2 mil millones y 3 mil millones en cinco años, desde casi €1 mil millones ($1.10 mil millones) en ese momento.

En enero, durante la presentación de resultados anuales de LVMH, Arnault declaró que Celine estaba prosperando gracias a Slimane y había superado los €2 mil millones en ventas.

La compañía no revela la facturación por marca en sus informes financieros publicados.

El crecimiento de las ventas en la industria de bienes de lujo ha disminuido significativamente este año, con los consumidores de clase media en China posponiendo las compras debido a la crisis inmobiliaria y la inseguridad laboral.

El analista de Barclays, Carole Madjo, mencionó durante un reciente viaje a China que Celine estaba experimentando 'fatiga de marca' y era probable que bajo

