- El diseñador da la bienvenida a su nuevo perro

El diseñador alemán y presentador de TV Guido Maria Kretschmer (59) y su pareja Frank Mutters han recibido a una nueva perra en su familia, tras la reciente pérdida de dos de sus mascotas. En Instagram, muestra a sus más de 880,000 seguidores las primeras fotos de la perra y la presenta a los fans.

Pierrine es "miembro nuevo de la familia"

"Bienvenida pequeña Pierrine - ya te amamos tanto", escribe Kretschmer en varias fotos. Según una etiqueta correspondiente, Pierrine es una perra Barsoi, a la que se refiere como "miembro nuevo de la familia" con otra etiqueta. En mayo, Kretschmer y Mutters recibieron a la perra Mila. "Hemos tenido un crecimiento familiar hace una semana. Fue amor a primera vista y la maravillosamente hermosa Mila ya se ha adaptado muy bien con nosotros en solo unos días", dijo el diseñador en ese momento, entre otras cosas.

Guido Maria Kretschmer llora la pérdida de cuatro perros

Aunque la alegría por Pierrine y Mila debe ser grande, la pareja ha tenido semanas difíciles detrás de ellos. En unos pocos meses, Kretschmer y Mutters tuvieron que decir adiós a tres mascotas. "El lunes tuvimos que dejar ir a nuestra amada Idaya a solo 4 años... Nos destroza el corazón y aún estamos en shock por esta pérdida tan inesperada y trágica", compartió Kretschmer en abril.

Hace unas semanas, llegó la siguiente noticia impactante: "Nuestra perra Alaiyha murió en nuestros brazos ayer por la noche", escribió Kretschmer en una foto de la perra el 11 de julio. few days later, the couple lost another female dog. "... nuestras lágrimas aún no se han secado, y luego nuestra amada Undine también nos deja", explained the designer. Undine "had missed her sister so much and then also quietly left..."

Less than a year ago, the couple also had to say goodbye to their dog Aimée. In May 2023, Kretschmer wrote on Instagram: "Dear Aimée, we are infinitely grateful for the wonderful years with you and will remain connected to you in deep love forever."

