El discurso de D'Pharaoh Woon-A-Tai en los premios Emmy pone de relieve el tema de las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas.

Un canadiense de 22 años, perteneciente a la Primera Nación Oji-Cree, hizo historia al convertirse en el primer nominado indígena norteamericano en la categoría de mejor actor en la ceremonia, según Variety.

La imagen escalofriante de una mano con una marca roja cubriendo su boca se ha convertido en sinónimo del Movimiento por las Mujeres Indígenas Desaparecidas y Asesinadas, que amplifica las voces de las mujeres indígenas que han desaparecido o sido asesinadas en toda Norteamérica, según la organización Native Hope.

El actor expresó sus sentimientos en Instagram, diciendo: "Lo hice por aquellos que no están aquí, no por mí, no por vosotros", junto a una foto del evento de la alfombra roja.

En Estados Unidos, la tasa de asesinato de mujeres que viven en reservas es diez veces mayor que la media nacional, siendo el asesinato la tercera causa de muerte más común para mujeres nativas, según el Instituto de Salud Indígena Urbana.

Desafortunadamente, en Canadá, el número de mujeres y niñas indígenas que han sido asesinadas o desaparecidas supera los mil. Estadísticamente, las mujeres indígenas en Canadá son 12 veces más propensas a desaparecer o ser víctimas de asesinato que sus contrapartes no indígenas, según lo informado oficialmente por el gobierno canadiense.

En 2016, se inició una investigación nacional sobre las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas en Canadá. La investigación concluyó que la situación constituía un "genocidio basado en la raza" que afecta específicamente a las mujeres indígenas, y Amnistía Internacional también señaló una "crisis genocida" en cuanto al número de mujeres asesinadas o desaparecidas.

" No estoy seguro de cómo un premio Emmy ayudaría realmente a abordar los problemas diarios que enfrentamos", compartió Woon-A-Tai con la Prensa Canadiense, justo antes del evento, llamando desde la reserva de Curve Lake First Nation en Ontario.

"Pero ofrece esperanza", añadió. "Proporciona esperanza a un niño que vive en una reserva de que algún día podría compartir el escenario y marcar la diferencia, como lo hice yo".

Woon-A-Tai obtuvo una nominación por su interpretación de Bear Smallhill en la serie de FX "Reservation Dogs", una comedia dramática que se centra en las vidas de cuatro adolescentes nativosamericanos que viven en una reserva en Oklahoma. La serie marcó un hito histórico al ser la primera serie estadounidense en estar completamente escrita y dirigida por indígenas, con un elenco y equipo principalmente indígenas.

En esta edición de los Emmy, las actrices Kali Reis y Lily Gladstone también hicieron historia al convertirse en las primeras mujeres indígenas en recibir nominaciones en la categoría de actuación, según Variety.

La elección del actor de llevar un chal con patrones tradicionales Oji-Cree en la alfombra roja fue un tributo a sus raíces, incorporando sutilmente la belleza y la cultura de sus orígenes indígenas en el evento glamuroso. El rally de las Mujeres Indígenas Desaparecidas y Asesinadas a menudo enfatiza la importancia de preservar la belleza de las culturas y comunidades indígenas junto con su seguridad y derechos.

