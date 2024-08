- El director recibe el premio honorífico en San Sebastián

Gran honor para el legendario cineasta español (74). El director exitoso recibirá el codiciado Premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián de este año por "contribuciones excepcionales al cine". Los organizadores lo anunciaron el miércoles. En su comunicado, destacaron su talento artístico y valentía al abordar temas del universo LGBTIQ+. La ceremonia de entrega está programada para el 26 de septiembre. El trofeo a su trayectoria será presentado por la actriz británica Tilda Swinton (63).

A continuación, su última película "The Room Next Door", protagonizada por Swinton y Julianne Moore (63), se proyectará. Esta es la primera película de Almodóvar en inglés. La película tendrá su estreno mundial el mes que viene en el Festival de Cine de Venecia. El Festival de San Sebastián se llevará a cabo del 20 al 28 de septiembre.

El amor de Pedro Almodóvar por San Sebastián

El director ha presentado personalmente el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián a leyendas del cine como Al Pacino (84) y Antonio Banderas (64). Ha estado estrechamente conectado con la ciudad vasca durante muchos años. En un comunicado, dijo: "Mi carrera comenzó en San Sebastián en 1980, y desde entonces, he vuelto a menudo al festival, con o sin película". Siempre disfruta allí. La ciudad, dice, es un lugar con gran entusiasmo por el cine.

Pedro Almodóvar es considerado el cineasta español más famoso del cine contemporáneo. En 2000, ganó tanto un Oscar como un Globo de Oro por "Todo sobre mi madre" como Mejor Película Extranjera. En 2019, ya fue honrado con un León de Oro por su trayectoria en el Festival de Cine de Venecia.

