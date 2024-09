El director ejecutivo de California aprueba una medida que prohíbe el uso de todas las bolsas de plástico en los supermercados.

California anteriormente prohibía las delgadas bolsas de plástico en tiendas como supermercados, pero los consumidores aún podían adquirir bolsas de plástico más gruesas promocionadas como reutilizables y reciclables.

La reciente legislación, respaldada por los legisladores estatales el mes pasado, eliminará todas las bolsas de plástico a partir de 2026. Las personas que no traigan sus propias bolsas ahora serán preguntadas si necesitan una bolsa de papel.

La senadora Catherine Blakespear, una de las impulsoras de la ley, argumentó que la gente no estaba reutilizando ni reciclando las bolsas de plástico. Se refirió a un estudio del estado que muestra que el promedio de disposición de bolsas de plástico por persona aumentó de 8 libras (3.6 kg) anuales en 2004 a 11 libras (5 kg) anuales en 2021.

Blakespear, una demócrata, dijo que la prohibición anterior de bolsas no disminuyó significativamente el uso general de plástico.

"Estamos practically asfixiando nuestro planeta con residuos plásticos", declaró en febrero.

Oceana, una organización ambiental sin fines de lucro, elogió a Newsom por firmar el proyecto de ley y "proteger la costa de California, la vida marina y las comunidades de las bolsas de plástico de uso único".

Christy Leavitt, directora de la campaña de plásticos de Oceana, declaró el domingo que la nueva prohibición de bolsas de plástico de uso único en los pasillos de los supermercados "establece a California como líder en abordar la crisis mundial de contaminación plástica".

Doce estados, incluyendo California, tienen actualmente alguna forma de prohibición estatal de bolsas de plástico, según el Centro de Investigación y Políticas Ambientales de América. Hundreds of cities in 28 states also have their own plastic bag bans in effect.

La Legislatura de California aprobó su prohibición estatal de bolsas de plástico en 2014. La ley fue posteriormente confirmada por los votantes en un referéndum de 2016.

El Grupo de Investigación Pública de California dijo el domingo que la nueva ley finalmente cumple con el propósito inicial de la prohibición original de bolsas.

"Las bolsas de plástico contaminan nuestro medio ambiente y se descomponen en microplásticos que contaminan nuestro agua potable y ponen en peligro nuestra salud", dijo la directora del grupo, Jenn Engstrom. "Los californianos votaron para prohibir las bolsas de plástico en nuestro estado hace casi una década, pero la ley definitivamente necesitaba una actualización. Con la firma del Gobernador, California finalmente ha prohibido las bolsas de plástico en los pasillos de los supermercados para siempre".

Como alcalde de San Francisco en 2007, Newsom aprobó la primera prohibición de bolsas de plástico del país.

Las empresas en California tendrán que ajustar sus operaciones para cumplir con la nueva prohibición de bolsas de plástico, que elimina todas las bolsas de plástico a partir de 2026. Los consumidores que olviden sus bolsas reutilizables serán ofrecidos como alternativa las bolsas de papel.

