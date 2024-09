- El director de Spider-Man 4 parece haber asegurado la posición confiablemente.

Tiempos emocionantes para los fans del Spidey de todos los días, interpretado por Tom Holland (28 años)! Según The Hollywood Reporter, "Spider-Man 4" ha encontrado su capitán en Destin Daniel Cretton (de 45 años), conocido por llevar a Marvel's "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" a la pantalla grande. Cretton está en negociaciones para el puesto de director.

The Hollywood Reporter también compartió que los experimentados escritores de Marvel, Chris McKenna (46 años) y Erik Sommers (47 años), que escribieron los guiones de las últimas tres películas de Spidey protagonizadas por Tom Holland, como "Homecoming", "Far From Home" y "No Way Home", que recaudaron un total de $3.9 mil millones en todo el mundo, regresarán para trabajar en "Spider-Man 4".

Según Deadline, los miembros clave del elenco de la franquicia, Holland y Zendaya (de 28 años, quien interpreta a MJ), también están a bordo del desarrollo de "Spider-Man 4", lo que sugiere que reaparecerán en sus roles.

Lamentablemente, los detalles de la trama de "Spider-Man 4" siguen siendo misteriosos. Después de "Spider-Man: No Way Home", los seres queridos de Peter Parker (el personaje de Tom Holland) olvidaron quién era. El posible director de "Spider-Man 4", Cretton, también ha supervisado la serie de Marvel Studios para streaming "Wonder Man", que Recently wrapped production.

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" ha destacado entre los últimos lanzamientos de Marvel Studios en la pantalla grande. Lanzado en 2021, recaudó más de $430 millones en todo el mundo y recibió críticas entusiastas, con un impresionante 91% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes.

