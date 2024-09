El director de operaciones anterior de OceanGate alega que la compañía responsable del sumergible defectuoso estaba compuesta principalmente de promesas y impresiones vagas.

Testificando en el segundo día de una investigación de la Guardia Costera de EE. UU. sobre la explosión del vehículo en junio de 2023, que resultó en la muerte de todas las 5 personas a bordo, Lochridge declaró que su papel era garantizar la seguridad de toda la tripulación, clientes y pilotos en formación, pero se sintió más como un show pony debido a la falta de pilotos calificados.

Describió las operaciones de la empresa como "todo humo y espejos", agregando que siempre enfrentaban desafíos durante sus expediciones.

El batiscafo envió su última transmisión solo seis segundos antes de perder el contacto con la superficie durante su inmersión al Titanic, según el testimonio del primer día en una audiencia de dos semanas por parte de la Junta de Investigación Marina, responsable de examinar la tragedia. El barco madre, el Polar Prince, perdió posteriormente la pista del batiscafo.

Una demanda presentada por una de las familias de las víctimas afirmó que el último mensaje, enviado alrededor de 90 minutos después del inicio de la inmersión, sugería que la tripulación podría haber percibido problemas y estaban tratando de terminate la misión.

CNN contactó a OceanGate para obtener un comentario sobre el testimonio reciente.

Lochridge habló sobre un informe de 2018 en el que expresó preocupaciones sobre la seguridad de las operaciones de OceanGate, stating "no había manera de que yo estuviera respaldando esto". No tenía "ninguna fe" en la construcción del batiscafo.

Sin embargo, stated que la dirección descartó sus preocupaciones, centrándose únicamente en completar la misión del Titanic lo antes posible.

"Cada vez que expresé mi descontento o insatisfacción - la mejor palabra... fui descartado", dijo. "Todos sabían, desde el equipo de ingeniería, que tenía preocupaciones. Hablé con cada uno de ellos. None de ellos tenía experiencia operando batiscafos. No había experiencia dentro de esa organización".

Su testimonio ante la Junta de Investigación Marina llegó un día después de que los empleados de OceanGate - la empresa con sede en Everett, Washington que desarrolló y operó el batiscafo de 23,000 libras, vendiendo boletos por alrededor de $250,000 - pintaron un cuadro de una empresa que tomaba atajos en su prisa por embarcarse en misiones con un batiscafo mal diseñado.

Lochridge, quien finalmente fue despedido en 2018 después de raise safety issues, dijo: "Cada vez que estás en un sub, lo más importante es volver a casa sano y salvo con tu familia, no ganar dinero o推 boundaries. No tomes riesgos innecesarios con equipo defectuoso - y quiero decir defectuoso".

La Junta de Investigación Marina, el nivel más alto de investigación de la Guardia Costera, fue convocada rápidamente después del desaparición del batiscafo y se le encomendó determinar la causa de la tragedia y recomendar posibles sanciones civiles y prosecution criminal.

El batiscafo perdió el contacto con su barco madre durante su inmersión al Titanic el 18 de junio de 2023. Cuando no volvió a la superficie, se lanzó una operación de búsqueda y rescate internacional en las aguas remotas a varios cientos de millas al sureste de Terranova, Canadá.

Finalmente, las autoridades concluyeron que el vehículo había sufrido una "implosión catastrófica" - un colapso repentino hacia adentro causado por la inmensa presión. Los restos del batiscafo se encontraron en el fondo del mar a varios cientos de yardas del Titanic, y las autoridades recuperaron "restos humanos presumidos" que se cree pertenecen a las víctimas.

Stockton Rush, fundador y CEO del operador del vehículo; el hombre de negocios Shahzada Dawood y su hijo de 19 años, Suleman Dawood; el hombre de negocios Hamish Harding; y el buzo francés Paul-Henri Nargeolet murieron todos.

