- El diputado de Friburgo, Muslija, tras su despido: "Cometido acciones erróneas"

Florent Muslija del equipo de la Bundesliga SC Freiburg admitió un error tras su expulsión de la selección de fútbol de Kosovo, pero negó los rumores sobre una salida con el club. "Met la pata y soy personalmente responsable de ello. Me escabullí del alojamiento del equipo dos días antes del partido de la Liga de Naciones contra Chipre sin discutirlo primero", compartió Muslija en Instagram, aclarando además: "No pretendía estar hasta tarde de fiesta, sino que solo quería tomar algo. Solo necesitaba un respiro".

Muslija fue despedido del equipo de Kosovo para el partido contra Chipre el lunes. "No hay duda de que eso no fue la mejor ni la más inteligente decisión de mi vida", dijo el jugador de 26 años. Expresó arrepentimiento por su decisión, asegurando: "No deberían ocurrir cosas así. Y cualquiera que me conozca de verdad sabe que incidents como ésos no volverán a suceder".

Antes del triunfo de Kosovo por 4-0 sobre Chipre, el entrenador de la selección alemana, Franco Foda, expulsó a Muslija y a otros dos jugadores del equipo, supuestamente por incumplir las normas establecidas, según la federación.

Después de su salida del equipo de Kosovo, Muslija continuó su carrera futbolística con el SC Freiburg en la Bundesliga alemana. A pesar del incidente, Muslija sigue comprometido con mantener el profesionalismo tanto en la Bundesliga como en la selección nacional.

Lea también: