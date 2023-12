El Día de Santa Lucía en Suecia se celebra sin distinción de género

La ciudad sueca de Malmo ha anunciado que, por primera vez, no tendrá en cuenta el sexo a la hora de elegir a su "Lucía".

La festividad, que suele coincidir con el solsticio de invierno, representa a Santa Lucía -Lucy en inglés- como una joven con vestido blanco y faja roja, con una corona de velas en la cabeza.

A menudo, la elección de Lucía se ha comparado con un concurso de belleza, y algunos han criticado a los funcionarios por preferir Lucias pálidas y rubias. Este año, Malmo se replantea por completo la idea de Lucía.

"Antes siempre pedíamos una mujer, pero este año hemos decidido no hacerlo. Es porque ahora nos damos cuenta de que la gente no siempre se identifica con un género", explica a The Local Viveca Byhr Lindén, organizadora de las fiestas de Santa Lucía de Malmo, sobre el cambio en el casting.

Ahora, Lindén y su equipo de la tercera ciudad más grande de Suecia elegirán a una Lucía por sus buenas acciones y su compromiso cívico, en lugar de por sus fotos. Quizás sea apropiado, ya que Lucía es la patrona de los ciegos.

El anuncio oficial del nombramiento de la Lucía de Malmo de 2018 se hará el 30 de noviembre.

La decisión de eliminar el sexo a la hora de elegir a una Santa Lucía es sólo el último paso en los esfuerzos nacionales de Suecia por alcanzar la igualdad de género.

La nación ocupa actualmente el cuarto puesto mundial en paridad de género según el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial. También es el noveno país más feliz del mundo según el Índice Mundial de Felicidad de las Naciones Unidas.

Hasta ahora, al menos dos centros preescolares suecos se han propuesto educar a los niños de forma no sexista, llamando a todos los niños por un pronombre de género neutro "gallina" y mezclando todos los juguetes en lugar de etiquetar algunos para niñas y otros para niños.

La Agencia Sueca de Igualdad de Género se creó en Gotemburgo el 1 de enero de 2018. Su objetivo declarado es "que mujeres y hombres tengan el mismo poder para dar forma a la sociedad y a sus propias vidas."

