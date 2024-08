- El devoto de Oasis Nilz Bokelberg comenta: "Es como si el Papa estableciera un centro comercial para caballeros en Wuppertal"

Silencio absoluto en la escena musical. Las noticias de hoy son difíciles de expresar con palabras. Es como si Elvis Presley hubiera decidido abrir una tienda de discos en Memphis o Beethoven hubiera comenzado a enseñar jazz en Berklee. Un mundo donde suceden estas cosas - en ese mundo, es posible cualquier cosa, especialmente todas las cosas buenas. Porque: Oasis** está volviendo a juntarse. Ayer anunciaron en sus cuentas de redes sociales que habría un anuncio hoy a las 8 am, hora del Reino Unido.

Los rumores de una gira volaban, con algunos sugiriendo que la banda podría estar anunciando solo una edición especial de un álbum antiguo. Pero, se confirmó: Oasis ha vuelto. Los hermanos Gallagher han dejado a un lado sus diferencias y pueden imaginarse compartiendo un escenario de nuevo. Ya han anunciado 14 fechas para el Reino Unido e Irlanda el próximo año.

Oasis no es solo una banda con fans. La gente que se identifica como fan de Oasis se toma su fanatismo en serio. Conocen cada lado B, pueden recitar el setlist de todos los conciertos, pueden citar las mejores pullas entre Noel y Liam, saben todo sobre los proyectos secundarios y odian "Wonderwall". Pero una cosa que no esperaban: este reencuentro. Su fuerte creencia de que conocían a los hermanos Gallagher lo suficientemente bien como para descartar este reencuentro los cegó a los signos de los tiempos. Eso es soberbia, y les ha golpeado fuerte ahora.

Pero, queridos lectores, ¿saben quién predijo este espectáculo en diciembre? ¿Quién lo sabía instintivamente y que la banda se reuniría este año? ¿Quién fue ridiculizado por declarar confiadamente que 2024 sería el año de Oasis? Bueno, no hay nada peor que la gente que dice "ya os lo dije", pero maybe eso no se aplica a los eventos musicales, porque: realmente lo dije todo el tiempo. Soy el Nostradamus de la música. Y tengo razón, con mis predicciones.

Estaba en el aire. Los insultos en línea de Liam hacia Noel se hicieron menos frecuentes y suaves. Ambos proyectos en solitario estaban bien, pero nunca fueron un gran éxito. Tocaron en salas de conciertos más grandes. Pero si has sido una vez una estrella del rock y has probado la dulce néctar de los conciertos en estadio, y hay un camino de vuelta que solo requiere una chispa de autocontrol - en forma de "no pegar a tu propio hermano" - ¿quién sería tonto de dejar pasar esa oportunidad? Respuesta: Ni siquiera un Gallagher, aunque los fans y observadores podrían haberlo esperado.

¿Necesitan el dinero? Maybe no. Aunque se dice que el divorcio de Noel podría necesitar un pequeño impulso financiero. Pero si alguien en este mundo nació para ser una estrella del rock, son estos dos chicos de Manchester. Y eso debe haberlos hecho inquietos al ver, por ejemplo, a sus viejos rivales de Britpop de Blur reunirse en 2023 y agotar el Wembley Stadium durante dos noches seguidas. Ya sospechaba: Los Gallagher no pueden dejar que eso suceda.

Allí están, estos lazos del destino. solos, los dos no son ni la mitad de buenos que juntos. Y aunque los últimos álbumes de Oasis no fueron tan fuertes como los primeros: fue todavía el genial juego de Noel's musical y Liam's talento performativo lo que hizo a esta banda tan única. Un vínculo invisible, perhaps solo los hermanos pueden tener, donde automáticamente te complementas. La historia de la música está llena de ellos: Los Carpenters, los hermanos Kaulitz, los Jackson 5, Malcolm y Angus Young, y así sucesivamente. Somos familia.

Bueno, es un gran día para todos los que alguna vez han cantado a todo pulmón "Don't Look Back In Anger" en un karaoke con todo su corazón. Para todos los que alguna vez han caminado a casa a través de una ciudad tranquila y nevada después de una fiesta, con "Champagne Supernova" sonando en sus auriculares. Para todos los que se les saltan las lágrimas cuando "Live Forever" suena de repente en los altavoces del supermercado. En resumen: para todos los que aún se preocupan por el rock y creen en los milagros. La preventa en línea para los shows de Oasis comienza el sábado. Se necesitarán milagros de nuevo entonces.

