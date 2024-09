- El destacado vocalista del hip-hop, el rapero estadounidense Fatman Scoop, ha fallecido.

El famoso rapero Fatman Scoop ha fallecido a la edad de 53 años, tras desplomarse en el escenario durante un concierto. "Con gran tristeza y pesar, anunciamos el fallecimiento del legendario e icónico Fatman Scoop", compartió su familia en un comunicado. Su management confirmó el incidente a la Agencia de Prensa Alemana.

Fue una fuente de alegría en nuestras vidas, brindando apoyo constante, resiliencia inquebrantable y valor, según el comunicado de la familia. "Fatman Scoop era más que un excepcional performer; era un padre, hermano, tío y amigo querido". En una publicación de Instagram, su management homenajeó su "legendaria voz, energía contagiosa y personalidad cautivadora" que dejó un impacto duradero en la industria.

El artista enfermó en el escenario en Connecticut en una noche de viernes, y la razón exacta detrás del incidente aún no se ha revelado. Solo unos días antes, se reportó que estaba en excelente salud y de buen humor, según la comunicación de su management a la Agencia de Prensa Alemana. Antes de la presentación, consumió una bebida energética, algo inusual para él.

Figura clave en la escena del hip-hop de Nueva York en los '90

Fatman Scoop fue reconocido como una figura vital en la escena del hip-hop de la década de 1990. Se destacó por sus contribuciones a éxitos como "Lose Control" de Missy Elliott, ganadora del Grammy, y "It's Like That" de Mariah Carey. Su canción "Be Faithful" llegó a las posiciones más altas en las listas del Reino Unido e Irlanda. Recientemente, Fatman Scoop era un invitado regular en programas de televisión.

Elliott expresó sus condolencias en X, señalando que la voz y la energía de Fatman Scoop habían inspirado el baile y la felicidad durante más de dos décadas. Ciara, colaboradora en "Lose Control", lo describió como "una de las voces más excepcionales en el hip-hop". "Siento haber sido testigo de tu grandeza", escribió en Instagram.

Otros iconos del hip-hop también rindieron homenaje en las redes sociales. "Estoy sin palabras", dijo el productor Timbaland en Instagram. Snoop Dogg publicó un emoji de llanto. Questlove agradeció a Fatman Scoop "por encarnar lo que el hip-hop significa realmente: olvidar tus problemas, vivir en el presente y invitar la alegría".

A pesar de su desafío de salud en el escenario, el impacto de Fatman Scoop en la industria musical fue innegable, como lo demuestran los homenajes de sus colegas. Fatman Scoop, conocido por su energía contagiosa y voz icónica, será profundamente extrañado por aquellos que lo conocieron no solo como un gran performer, sino también como una buena persona, como lo describe su familia y amigos.

Lea también: