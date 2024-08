- El desplazamiento de Dresde apunta hacia Elversberg debido a discrepancias espaciales.

Tom Zimmerschied se despide de Dynamo Dresden, un equipo de fútbol de liga inferior, para unirse de inmediato a SV Elversberg, un club de liga superior. Ambos equipos han acordado mantener los detalles del traspaso en secreto. Zimmerschied, whose contract with Dresden expired on June 30, 2025, se puso en contacto con nosotros para expresar su ambición "de progresar en su carrera esta temporada y pasar a la 2.ª Bundesliga", dijo el director deportivo de Dynamo, Thomas Brendel.

El joven Zimmerschied, de 25 años, llegó al mundo del deporte desde Hallescher FC en el verano de 2023 y ha jugado un total de 40 partidos desde entonces. Anotó cinco goles y dio 12 asistencias. "Reconocimos su habilidad en el campo y queríamos retenerlo en nuestro equipo. Sin embargo, el traspaso también funciona bien para la carrera del jugador y el club", dijo Brendel.

