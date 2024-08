El deslumbrante VfB de Stuttgart Mannesmannumes Begleitung etwas Verspätet.

Bajo el nuevo manager Sahin, Dortmund experimenta un revés con diez hombres en el segundo partido de la liga. Werder solo logra un empate. Frankfurt impresiona, Bochum lucha, Kiel espera su primer punto en la Bundesliga, y el subcampeón permite que Mainz se lleve un punto en el último minuto.

SV Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:0 (0:0)

Primer tropiezo para el nuevo entrenador: Dortmund no logró su segunda victoria bajo el nuevo manager Nuri Sahin en el segundo partido de la Bundesliga. Contra el ex-equipo de Sahin, Werder Bremen, el decepcionante Dortmund solo pudo conseguir un empate a 0:0 el sábado y apenas escapó con un punto. En un evento emotivo dedicado al legendario Willi Lemke de Werder, las estrategias defensivas tomaron el centro del escenario frente a 42,100 espectadores en el estadio del Weser Stadium completamente vendido. Sahin, quien experimentó un revés temprano en la temporada, tiene mucho trabajo por delante después de una decepcionante actuación ofensiva. El jugador nacional Nico Schlotterbeck recibió una tarjeta amarilla-roja en el minuto 73.

El emocionante evento de fútbol comenzó con inmensas emociones. Una semana después del acto oficial de luto, los aficionados volvieron a despedirse del icono del club Lemke. El entrenador del club de larga data falleció a la edad de 77 años hace unas tres semanas y fue honrado con una coreografía espectacular.

Con camisetas únicas y la inscripción "GRACIAS WILLI", Werder comenzó el partido de manera agresiva. Justin Njinmah y Jens Stage tuvieron oportunidades de marcar contra el portero de Dortmund Gregor Kobel y sus propios errores (11.). Después de eso, el partido se equilibró y los pocos ataques que los habilidosos jugadores de Dortmund lograron en la fase inicial se desvanecieron.

El manager de BVB, Sahin, que jugó para el equipo local entre 2018 y 2020 y ansiaba su reencuentro con su antiguo club, no vio muchas acciones ofensivas hasta el descanso. El defensa Waldemar Anton mostró su habilidad ofensiva interna en el minuto 33, pero disparó fuera desde unos 16 metros - el delantero de Werder Ducksch no pudo batir a Kobel desde una posición prometedora (43.).

Después del descanso, Bremen siguió siendo el mejor equipo, pero no pudo crear ninguna oportunidad significativa contra un Dortmund inestable. Una semana después del debut victorioso pero accidentado de su equipo contra Eintracht Frankfurt (2:0), Sahin reaccionó y trajo algo de energía fresca desde el banquillo. El suplente Karim Adeyemi probó a Michael Zetterer en la portería de Werder (59.), luego Schlotterbeck llegó tarde contra Njinmah y recibió su segunda tarjeta amarilla.

VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 3:3 (2:1)

Mainz estropeó la exitosa apertura en casa de Stuttgart con un partido salvaje. Maxim Leitsch marcó en el cuarto minuto de descuento para empatar a 3:3 (2:1), ya que Fabien Rieder había seemed to have scored the winning goal for the Swabians just moments earlier. Stuttgart tenía una ventaja de 2:0 después de 15 minutos.

En los primeros 15 minutos, Mainz luchó. Los visitantes tuvieron suerte de solo estar abajo 2:0 con goles de Enzo Millot (8.) y Jamie Leweling (15.). Antes de que Nadiem Amiri empatara desde el punto de penalti (43.), Stuttgart podría haber aumentado su ventaja - pero Jonathan Burkardt aún logró un empate (62.). La presión implacable de VfB no cesó, y Rieder golpeó el poste con un lanzamiento de falta, el balón rebotó en la espalda del portero Robin Zentner y entró en la portería de Mainz.

Después de un minuto de silencio por el fallecido Christoph Daum, quien inesperadamente llevó a Stuttgart al campeonato en 1992, solo VfB jugó inicialmente. Después de dos excelentes oportunidades para Deniz Undav, Millot marcó en el rebote. Zentner no pudo detener el disparo poderoso de Chris Fuhrich antes.

Los visitantes parecían desorganizados en la defensa al principio. Una vez que VfB comenzó a jugar a toda velocidad, la coordinación en la línea defensiva falló, dejando grandes huecos. Leweling aprovechó la falta de coordinación y un error de Andreas Hanche-Olsen con un disparo poderoso para el segundo gol. El descanso por lesión después de 21 minutos llegó en el momento adecuado para Mainz: mientras se trataba a Pascal Stenzel de Stuttgart, Henriksen reunió a sus jugadores y rápidamente preparó una pizarra táctica. Las órdenes ayudaron y Mainz pareció más organizado y logró algunas acciones ofensivas.

El empate de Mainz desde el punto de penalti requirió algo de ayuda externa: Millot había derribado torpemente a Burkardt en el área de penalti, aunque involuntariamente. Stuttgart, sin embargo, parecía indemne, ya que continuaron buscando otro gol después del descanso. También tuvieron que lidiar con los intentos cada vez más intensos de Mainz de igualar el marcador.

Tal como se esperaba desde la perspectiva de VfB, el balón fue obstruido a pesar de la presión constante en el ataque, pero ended up in their own net after a header from the powerful Burkardt. Another goal by the striker (70') was disallowed after a VAR review for offside. Then, the chaotic final phase began.

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 3:1 (2:0)

Fútbol fresco y a toda velocidad en lugar de un mal inicio: Eintracht Frankfurt celebró su primera victoria de la joven temporada después de una derrota por 0:2 ante Borussia Dortmund en el partido inaugural.rightfully defeated TSG Hoffenheim 3:1 (2:0) and could thus conclude a weekend that started with Omar Marmoush announcing his commitment to the team and Mahmoud Dahoud signing.

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 2:1 (1:1)

Frankfurt se impuso a Hoffenheim por 2:1 en su primer partido como local de la temporada, gracias a los goles de Hugo Ekitike (24th), Hugo Larsson (33rd) y Marmoush (56th). Hoffenheim solo pudo marcar a través de Andrej Kramaric (54th). Frankfurt sigue siendo un rival formidable para Hoffenheim, que aún no ha ganado en nueve partidos de Bundesliga en su estadio. Tras su victoria por 3-2 ante Holstein Kiel, el equipo del entrenador Pellegrino Matarazzo sufrió su primera derrota de la temporada, y los cuatro goles de Kramaric esta temporada no pudieron cambiar eso.

"La expectativa es palpable", expresó el entrenador de Eintracht, Dino Toppmöller, un día antes del primer partido como local de la temporada. "Con 58,000 aficionados presentes, tenemos que darlo todo desde el principio". Las palabras de Toppmöller fueron escuchadas - no solo por los jugadores, sino también por los aficionados muy animados.

Frankfurt tuvo sus primeras oportunidades de gol a través de Omar Marmoush (7th) y el activo Ekitike (14th). Inicialmente, Hoffenheim se defendió bastante bien, pero pronto fue contraatacado: Marmoush asistió a Ekitike en un contraataque, permitiéndole eludir al competidor Anton Stach, rodear al portero de TSG, Oliver Baumann, y abrir el marcador. El aire volvió a vibrar dos minutos después en un calor abrasador y 29 grados Celsius, pero el disparo de larga distancia de Marmoush no encontró su objetivo. Pronto llegó la celebración del gol: un tiro libre de Larsson fue bellamente rematado por Ekitike para el segundo gol.

VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:0)

Borussia Mönchengladbach consiguió su primera victoria desde abril al vencer a VfL Bochum por 2:0 (0:0) como visitante. El equipo del nuevo entrenador de Borussia, Gerardo Seoane, aprovechó su superioridad para asegurar la victoria. Para el nuevo entrenador de Bochum, Peter Zeidler, fue su tercera derrota consecutiva en su tercer partido oficial. A diferencia de la amarga derrota de la semana pasada ante Leverkusen (2:3), Borussia fue recompensada esta vez: Tim Kleindienst (67th) marcó de cabeza para poner fin a su racha de siete partidos sin ganar en la Bundesliga. Franck Honorat (78th) añadió otro. Sin embargo, Bochum aún no ha marcado su primer gol de la temporada.

Antes del partido, Zeidler había predicho que el ambiente local inspiraría y fortalecería a los jugadores de Bochum. Incluso al comienzo del partido, se escuchaba "Bochum" de Herbert Grönemeyer - y el equipo local, impulsado por sus aficionados, tomó el control del juego. Borussia, sin embargo, luchó contra la agresiva presión de Bochum, con el disparo de Philipp Hofmann rozando la meta (16th). A pesar de ello, la superioridad de Borussia, especialmente a través del jugador que regresó Kevin Stöger, se hizo evidente: el nuevo fichaje de Bochum, Ibrahima Sissoko, despejó el primer disparo de Stöger (25th).

En la mediocampo defensivo junto a Julian Weigl, Seoane alineó al nuevo fichaje Philipp Sander, quien hizo su debut en la Bundesliga. Sander impresionó con su tenacidad y precisión en el pase y podría potencialmente reemplazar a Manu Kone, quien se unió a AS Roma por un informe de €20 millones. Los banquillos presentaron un cuadro contrastante: Seoane dirigía y corregía constantemente a sus jugadores, mientras que Zeidler permanecía tranquilo con las manos en los bolsillos. En la segunda mitad, Zeidler hizo entrar a Aliou Balde, quien tuvo un impacto inmediato con un disparo de larga distancia después de una carrera en solitario (46th).

El gol de Honorat fue anulado por una decisión del VAR por fuera de juego de Tim Kleindienst (52nd). Luego, Honorat golpeó el poste, y el rebote del disparo de Sander rozó la meta (55th). Borussia continuó presionando, con el centro de Honorat rematado por Kleindienst. Después, el nuevo fichaje de Heidenheim proporcionó la asistencia para el segundo gol.

Holstein Kiel - VfL Wolfsburg 0:2 (0:2)

Un día histórico en el norte, pero otra derrota: Holstein Kiel perdió su primer partido como local en la Bundesliga, cayendo 0:2 ante VfL Wolfsburg. Maximilian Arnold (27th) y Sebastiaan Bornauw (30th) estropearon la fiesta con sus goles rápidos. Kiel dio todo lo que tenía, jugando con corazón y determinación, pero no fue suficiente contra los experimentados Lobos. El entrenador Marcel Rapp, que recibió una tarjeta roja en el minuto 90+6, aún no ha logrado un punto para su equipo en la Bundesliga después de dos partidos. Mientras tanto, Ralph Hasenhüttl consiguió su primera victoria después de una derrota por 2:3 ante Bayern Munich, pero ahora debe abordar la lesión de Lovro Majer, quien fue sustituido justo antes del descanso.

El pequeño Kiel había esperado 62 años para este gran día, y 15.034 espectadores en el encantador estadio de Holstein fueron testigos del primer partido de la Bundesliga jamás jugado en Schleswig-Holstein. El club había estado preparándose para este momento durante tres meses, especialmente el estadio tuvo que modernizarse y equiparse con tecnología lista para la Bundesliga. El orgullo de finalmente ser un equipo legítimo de la Bundesliga era palpable entre los aficionados - celebraron como si fuera un festival.

"Más allá de lo que pensaste posible - Schleswig-Holstein presume de un equipo de la Bundesliga!", declaraba un gran cartel de un hincha. Y impulsados por su público local, Kiel tomó el campo con confianza, prosperando en condiciones climáticas ideales. Desde el mediocampo, el capitán Lewis Holtby y Timo Becker intentaron constantemente abastecer a Shuto Machino y Benedikt Pichler. Sin embargo, sus intentos a menudo carecían del refinamiento crucial, con Becker desperdiciando una oportunidad de oro (42.).

Wolfsburg, por el contrario, aprovechó sus oportunidades iniciales, con el remate desviado de Arnold desde unos 28 metros y el cabezazo de Bornauw encontrando la red. Esta ventaja trabajó a favor de Wolfsburg y comandaron el partido a partir de entonces. Sin embargo, Kiel se negó a rendirse, continuando la lucha incluso cuando Pichler y Machino ambos desperdiciaron buenas oportunidades (60., 73.). La multitud permaneció leal y ruidosa, animando a su equipo hasta el pitido final.

Después de su decepcionante empate contra Dortmund, el nuevo entrenador de Dortmund, Nuri Sahin, reveló planes para hacer cambios, stating, "Lo siguiente se añadirá: más chispa ofensiva y juego mejorado".

En el partido de la Bundesliga entre Holstein Kiel y VfL Wolfsburg, al entrenador Marcel Rapp se le mostró una tarjeta roja en el minuto 90+6, lo que expresó su descontento, stating, "Lo siguiente se abordará: comportamiento adecuado y deportividad por parte de entrenadores y jugadores".

Lea también: