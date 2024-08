- El desierto fortifica la región de la columna vertebral del ministro verde Paul.

Tras el presunto ataque terrorista en Solingen, Renania del Norte-Westfalia, que cobró tres vidas, el Ministro Presidente del estado, Hendrik Wüst (CDU), ha respaldado a su ministra de Refugiados, Josefine Paul (Verdes), que enfrenta críticas. Wüst elogió a Paul por proporcionar un informe detallado de la situación al parlamento y al público durante una sesión especial del parlamento estatal. Él reconoció que ella ya había identificado defectos iniciales y había iniciado mejoras.

Wüst además se comprometió a la transparencia completa en la examinación de cualquier posible error, pero enfatizó que los servidores públicos, que han estado operando al máximo, especialmente en áreas locales, no deben ser culpados por el ataque. Él argumentó que culpar a las autoridades de inmigración o gestionar el problema localmente no abordaría las causas raíz del problema.

Wüst subrayó que el gobierno federal y Europa comparten la responsabilidad de desarrollar soluciones efectivas para la migración ilegal. Él dio la bienvenida al plan de seguridad del gobierno federal, que incluye leyes de armas más estrictas y políticas migratorias. Según él, esto es el primer paso hacia una solución.

El sospechoso, un sirio de 26 años llamado Issa Al H., había desaparecido mientras estaba programado para ser deportado. Había ingresado a Alemania a través de Bulgaria hacia finales de 2022 y se suponía que debía ser devuelto a Bulgaria bajo las reglas del asilo de Dublín. Desafortunadamente, esto no ocurrió porque no se le encontró en el momento designado en junio de 2023. La instalación no informó a la Oficina Central de Inmigración sobre su presencia en los días anteriores y posteriores, y no se hizo una nueva reserva de vuelo.

La oposición ha criticado a Paul por no tomar medidas contra las numerosas deportaciones fallidas de Dublín antes del ataque.

La oposición continúa criticando a Josefine Paul, la ministra de Refugiados de Renania del Norte-Westfalia, en el Landtag, acusándola de no abordar el problema de las numerosas deportaciones infructuosas de Dublín antes del ataque.

