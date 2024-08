El descontento y las apuestas conducen a la activación del sistema de alerta de la banda inteligente

El mundo del gaming se vuelve más atractivo a medida que aumenta la inmersión, y esta atracción a menudo surge de las emociones que emergen durante el juego. Una empresa con sede en Francia, llamada OVOMIND, ha llevado esta idea un paso más allá al crear una pulsera que supuestamente mide estas emociones para servir mejor a los jugadores y desarrolladores.

Aunque los videojuegos se diseñan principalmente con fines de entretenimiento, las repetidas derrotas o las constantes derrotas en batallas en línea pueden llevar a sentimientos de frustración y estrés. Para abordar esto, OVOMIND ha diseñado una pulsera que, según se informa, interpreta las emociones del jugador. Este dispositivo podría ayudar a las personas a gestionar sus altibajos emocionales mientras juegan y a los desarrolladores a equilibrar sus juegos para una experiencia óptima del jugador.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la pulsera no mide literalmente las emociones; en cambio, las descifra. Lo hace analizando factores como la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y el sudor (microtranspiraciones) del usuario de la elegante pulsera inteligente negra.

Durante una demostración en la Gamescom, el sujeto de prueba será sometido al juego de terror "Dead Shadows", una coproducción de OVOMIND. En este juego, ambientado en una antigua y abandonada fábrica, el jugador busca a un amigo desaparecido en primera persona. A medida que el jugador avanza, descubre que los maniquíes abandonados han cobrado vida y ahora lo persiguen.

Cada esquina oculta miedo. Los intensos sustos visuales y auditivos comunes en el género de terror provocan un corazón acelerado, liberan adrenalina y desencadenan microtranspiraciones. La aplicación registra estas fluctuaciones emocionales en tiempo real y las mapea, señalando la emoción dominante actual. Los desarrolladores pueden relacionar entonces escenarios de juego específicos con estas emociones.

En el caso de un juego de video de terror como "Dead Shadows", la pantalla del smartphone muestra principalmente "alerta". Sin embargo, también se pueden detectar alegría, enojo y frustración. Un avanzado AI conecta estos segmentos de juego con el mapa de calor. Los desarrolladores pueden examinar cómo los elementos narrativos y visuales/ Auditivos afectan a los jugadores, lo que les permite modificarlos para mejorar el desarrollo del juego. Esto resulta en una narración dinámica moldeada por las emociones de los jugadores.

More than helping developers, OVOMIND's wristband also aims to benefit individual gamers. It could function as a tool for anger management, alerting the user when frustration with a game reaches excessive levels. The total cost for the wristband, app, and "Dead Shadows" game is estimated to be around 100 euros, making it an affordable option. The product is set to hit the market next year, aiming to deliver even more immersive gaming experiences.

