"El descontento surge": el cambio de Gosen provoca la infelicidad en la Comunidad Europea

La repentina partida del futbolista Robin Gosens de 1. FC Union Berlin justo en el día del partido ha dejado a los Köpenickers decepcionados. El capitán Rani Khedira ha expresado su opinión al respecto, stating, "Debo admitir que es un desastre". Su sorpresa era evidente ya que la decisión se anunció justo antes del partido en casa contra FC St. Pauli (1:0), al final del período de traspasos de Alemania. Gosens ahora está cedido a AC Florencia en la Serie A de Italia.

Según los informes de los medios, si Florencia califica para una competición internacional, se activa una obligación de compra. Esto se ha logrado en tres ocasiones consecutivas, y el precio de compra se reporta en 7,5 millones de euros.

Khedira ha pedido a los "personajes inteligentes" que consideren que los futbolistas también son seres humanos. "Robin casi lloraba", dijo, describiendo a Gosens como "completamente destrozado". Khedira reveló que Gosens había expresado su intención de quedarse y jugar, pero fue informado de la transferencia solo unas horas después. Gosens se unió a Union Berlin el año pasado por 13 millones de euros, pero no impresionó mucho durante la temporada casi de relegación y se perdió la Eurocopa en casa. Se habían rumoreado movimientos potenciales antes en el verano, pero los últimos rumores sugerían que se quedaría.

"Extremadamente difícil para un equipo"

En cuanto al momento, esto no fue ideal para el equipo. "Si se hace en el día del partido, me parece raro", agregó Khedira. "O se hace después del día del partido, o claramente antes del día del partido. Pero no durante el día del partido en sí. Eso es realmente, realmente difícil para un equipo". Gosens había pasado tiempo en Italia entre 2017 y 2023, primero con Atalanta Bergamo durante cuatro años y medio, y luego con Inter Milan, que lo compró por alrededor de 27 millones de euros en 2022.

Solo el director de negocios, Horst Heldt, anunció la partida de Gosens justo antes del juego. "Hasta las 16:10, creía que Robin jugaría hoy. Luego llegó la noticia y tuvimos que actuar en consecuencia", explicó la secuencia de eventos en una tarde de viernes.

El entrenador Bo Svensson describió esto como "un día muy, muy extraño", teniendo que renunciar a un jugador tres horas y media antes del partido. "Se puede argumentar que son profesionales y deben lidiar con ello", dijo. Sin embargo, las estrategias del equipo tuvieron que ser revisadas "en cuestión de minutos", lo que reconoció "obviamente no es fácil".

La repentina partida de Gosens en el día del partido también fue un golpe para la moral del equipo en sus partidos de fútbol. Perder a un jugador clave como Gosens, que había pasado tiempo en Italia antes, justo antes del partido contra FC St. Pauli fue especialmente desafiante.

Khedira también mencionó que el estado emocional de Gosens afectó la moral del equipo, agregando otra capa de dificultad. "Ver a Robin tan devastado lo hizo aún más difícil para nosotros", admitió.

