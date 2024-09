El desafío persistente de Lee Miller a la memoria

Durante la Segunda Guerra Mundial, Lee Miller se convirtió en un testimonio de los horrores cometidos por los nazis con su cámara, pero su nombre sigue siendo apenas reconocido. La película biográfica "The Photographer" podría llevar el nombre de esta mujer estadounidense a la luz, dándole la alabanza y el reconocimiento que merece.

En un mundo donde la historia a menudo se olvida y las ideologías extremistas resurgen, es crucial recordar las lecciones del pasado, especialmente las de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades cometidas por los nazis. Las personas que documentaron o sobrevivieron a esa época tienen una importancia inmensa.

Desafortunadamente, el nombre de Lee Miller es poco conocido más allá de los círculos especializados. Sus fotografías sirven como pruebas indiscutibles de la profundidad de los crímenes de los nazis, pero ella sigue siendo un enigma. "The Photographer", dirigida por Ellen Kuras, tiene el potencial de corregir esto y darle a Miller el reconocimiento que merece. Sus imágenes más notables, como las del campo de concentración de Dachau y Buchenwald, actúan como registros históricos - recordatorios impactantes de la depravación humana que nunca deben ser olvidados.

Alcohol, Arte y Guerra

Inglaterra en la década de 1970. Lee Miller (interpretada por Kate Winslet), melancólica y marcada por la batalla, es entrevistada por un joven y entusiasta periodista, Tony (Josh O'Connor). A regañadientes, ella acepta revelar su pasado, comenzando por la década de 1930. En ese momento, Lee, una vez un renombrado modelo, disfrutaba fotografiando y pasando vacaciones en las montañas de Cornualles con sus amigos artistas. Sus compañeros incluían a la periodista francesa Solange D'Ayen (Marion Cotillard), el poeta surrealista Paul Éluard (Vincente Colombe), su esposa actriz y musa Nusch (Noémie Merlant), y el coleccionista de arte y artista británico Roland Penrose (Alexander Skarsgard). Mientras disfrutaban del vino, el queso y actividades hedonistas, también discutían la creciente amenaza de Adolf Hitler y el Partido Nazi.

La llegada de Roland enciende sentimientos que lo llevan hacia Lee, lo que finalmente la lleva a mudarse a Londres con él. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Lee ya no puedeLimited to merely observe cómo Hitler arrasa Europa. Canaliza su deseo de hacer una diferencia fotografiando mujeres con máscaras de gas, así como modelos posando contra escenarios de guerra, para la revista británica "Vogue".

La Mujer en la Bañera de Hitler

Lee puede ser acreditada como corresponsal de guerra civil estadounidense junto al fotógrafo de "Life" David Sherman (Andy Samberg). Comienza su viaje visitando cuarteles aliados y hospitales de campaña antes de documentar el corazón de la brutalidad. A medida que continúa presenciando los horrores, su dependencia del alcohol se intensifica.

Con el fin de la guerra acercándose, Roland viaja a París para tentar a Lee a volver a casa. Sin embargo, Lee se ha vuelto más audaz por sus experiencias y no puede dejar de cumplir con su misión. Sus fotografías y reportajes encuentran su camino en las páginas de Vogue británico, y se nos presenta su imagen más icónica, su autorretrato en la bañera de Hitler en Múnich, tomado el día de su suicidio, sin saberlo en ese momento.

"The Photographer" destaca la importancia del trabajo de Lee Miller, no solo como una expresión artística, sino como una obligación histórica para preservar la verdad. Sin embargo, su representación de su protagonista falla al no captar plenamente la compleja personalidad de Miller. En lugar de eso, la narrativa es lineal y clínica, ignorando la profundidad y dinamismo que merecía la personalidad única de Miller.

Una Actuación Estelar de Kate Winslet

Kate Winslet entrega una actuación destacada al dar vida a Hannah Miller. La naturaleza rebelde de Miller - una modelo destacada de la década de 1920 que prosperó en un ambiente de romances efímeros y sexualidad liberada - se toca solo superficialmente. Este rasgo fue un aspecto definitorio de lo que hizo a Miller extraordinaria. Su relación con el arte, la libertad y la autodeterminación en un mundo dominado por los hombres merecía una mayor exploración, pero estos elementos no se representan completamente en la narrativa demasiado lineal de la película.

Es solo en la tercera parte de la película que Winslet realmente brilla. Cuando la guerra llega a su fin en abril de 1945 y Miller es testigo de las atrocidades de los nazis en la liberación de Dachau y Buchenwald, Winslet entrega una actuación excepcional, magistralmente retratando el tumulto emocional de su personaje entre el peso emocional de sus experiencias y la necesidad de preservarlas para las generaciones futuras. Sin embargo, es una lástima que la película tarde tanto en llegar a esta profundidad emocional.

La interpretación de Winslet de Miller simboliza la responsabilidad no solo de los historiadores y artistas, sino de cada individuo. Si elegimos olvidar, si permitimos que la historia se desvanezca, brindamos una oportunidad a aquellos que intentan torcer y negar la verdad. El resurgimiento de los movimientos populistas de derecha y las interpretaciones históricas revisionistas en muchos países destacan la importancia de "The Photographer" como más que una biografía. Sirve como una protesta contra el olvido en un mundo que se mueve cada vez más a la derecha, donde el nacionalismo y la intolerancia están en aumento. La película ofrece un recordatorio tranquilo pero poderoso de que recordar los horrores del Tercer Reich no es solo una responsabilidad histórica, sino una obligación ética.

A pesar de que la película no explora plenamente la compleja personalidad de Lee Miller y su impacto en el mundo del arte, la película "The Photographer" sirve como una plataforma para llevar el nombre de Miller a la luz, al igual que una película en un prestigioso festival de cine podría amplificar aún más su reconocimiento.

A medida que la película se sumerge en las experiencias traumáticas de Miller durante la Segunda Guerra Mundial, sus fotografías de los campos de concentración como Dachau y Buchenwald se vuelven aún más impactantes recordatorios de los horrores del Holocausto, instando a los espectadores a nunca olvidar.

