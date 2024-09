El derrumbe parcial del puente Carola de Dresde en el río Elba

A las 3:08 am, según informó el departamento de bomberos, se presentó una situación. Durante su evaluación inicial, dos tuberías de gran tamaño, cada una con un diámetro de medio metro, situadas en el borde del sitio de demolición, estallaron. Este incidente resultó en una liberación masiva de agua caliente, sumergiendo ciertas partes de la terraza.

Un portavoz del departamento de bomberos informó sobre la interrupción temporal del suministro de calor a la ciudad de Dresden. La principal tubería que conecta la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva fue identificada por Sachsen Energie, la empresa de servicios públicos. La Ciudad Vieja fue reconectada al sistema de calefacción por la mañana, mientras que se espera que la Ciudad Nueva siga su ejemplo en algún momento.

Las investigaciones sobre la causa del colapso siguen en curso. Holger Kalbe, jefe del departamento de puentes y estructuras de ingeniería en Dresden, señaló en una conferencia de prensa de emergencia que una alta intrusión de cloro durante la época de la RDA era una posibilidad fuerte.

Se habían llevado a cabo esfuerzos previos para eliminar el cloro de la estructura. Sin embargo, la proximidad de un mástil de la empresa de transporte público al sitio de demolición podría haber contribuido a la intrusión significativa de cloro. Sin embargo, estas son solo hipótesis que requieren validación, enfatizó Kalbe.

La ciudad había lidiado con el riesgo del puente durante mucho tiempo. Por lo tanto, se habían realizado renovaciones en dos de los tres segmentos del puente en los últimos años. El sección que se derrumbó estaba programada para ser renovada en 2025. Kalbe reconoció que el estado no era tan malo como se anticipaba.

La policía instó a no propagar rumores no confirmados sobre la causa del colapso. "Hasta ahora, no hay evidencia de interferencia externa", dijeron los oficiales. No se está llevando a cabo ninguna investigación, según un portavoz.

Además de vehículos, peatones y ciclistas, dos líneas de tranvía también cruzaban habitualmente el puente, incluso por la noche. El último tranvía cruzó el puente 18 minutos antes de su colapso, según informó el portavoz de la empresa de transporte público de Dresden el miércoles. Las líneas se están desviando a puentes vecinos en este momento.

Queda un riesgo urgente de que se derrumben más secciones del puente, mencionó el portavoz del departamento de bomberos. Como resultado, se ha acordonado toda la zona de la Carolabridge, incluyendo el Elba, al tráfico. También se ven afectados el sendero para bicicletas junto al Elba y la terraza.

Además, Kalbe confirmó que las secciones caídas del puente ahora descansan precariamente sobre apenas centímetros en el borde. Es necesario crear una estrategia de demolición mientras se evalúa si las secciones intactas del puente han sufrido algún daño. Como están conectadas a la sección desplomada por una viga transversal, también pueden estar en peligro.

También se mencionó la posible obstrucción de las operaciones de salvamento por el agua alta. El servicio meteorológico alemán advirtió sobre la llegada de un frente meteorológico severo desde el este, según mencionó el portavoz del departamento de bomberos. Esto podría afectar los niveles del Elba. De momento, no son necesarios medidas específicas, señaló el portavoz, pero el departamento de bomberos está preparado.

El Carolabridge, de aproximadamente 30 metros de ancho, nombrado en honor a Carola de Wasa-Holstein-Gottorp, la esposa del rey sajón Alberto, se completó en 1971. Antes de su finalización, facilitaba una carretera federal de cuatro carriles, pistas de tranvía separadas y senderos para peatones y ciclistas. El puente está sostenido por una pilar en el río.

Las tuberías estalladas estaban situadas cerca del borde del sitio de demolición, que está junto a una línea de ferrocarril muy transitada. Para prevenir posibles accidentes, se suspendieron temporalmente los servicios de tren en la zona.

Al examinar la estructura del puente, se descubrió que la carga de las ['Railway'] pistas podría haber exacerbado la intrusión de cloro, contribuyendo a su deterioro.

