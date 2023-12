El derbi Real Betis - Sevilla acaba con un día de retraso y sin aficionados tras ser alcanzado un jugador por un proyectil

El partido comenzó el sábado en el estadio Benito Villamarín del Betis, pero se suspendió con empate a uno en el marcador después de que el centrocampista del Sevilla Joan Jordán fuera golpeado en la cabeza por un poste lanzado por un espectador.

Los medios de comunicación españoles informaron de que la policía había estado inspeccionando la zona de la grada de donde creían que había salido el proyectil.

Jordán fue hospitalizado y se le diagnosticó una "lesión cerebral traumática", dijo el Sevilla, y posteriormente no pudo jugar en el partido una vez que se reanudó el domingo debido a "recomendación médica."

El Sevilla expresó su "absoluto desacuerdo" con la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) de reanudar el partido en ausencia de Jordán.

A pesar de las protestas del Sevilla, el partido siguió adelante y el Betis se clasificó para los cuartos de final de la Copa del Rey gracias al gol de Sergio Canales en el minuto 73.

LEA: El Manchester City da un gran paso hacia la defensa del título de la Premier League inglesa tras vencer al Chelsea

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, que confirmó que la lesión en la cabeza de Jordán le provocó hipertensión y mareos, condenó la reacción de los jugadores del Betis tras el incidente.

El centrocampista mexicano del Betis Andrés Guardado pudo ser visto aparentemente burlándose del incidente mientras los jugadores abandonaban el campo el domingo, lanzándose una botella a la cabeza y cayendo al suelo mientras varios compañeros se reían a su alrededor.

Sin embargo, en un post de Instagram, Guardado negó que esa fuera su intención: "En ningún momento me estoy burlando del incidente que sufrió Jordán... ¡que es algo que nunca debe pasar en un campo de fútbol y es lamentable y vergonzoso! ... Créanme, si supiera que Jordán estaba realmente mal, ¡jamás haría eso!".

Pero Guardado pareció cuestionar luego la gravedad del incidente en el mismo post, diciendo: "...con lo que no estoy de acuerdo es con todo lo que pasó después en el campo que yo viví en primera persona, donde todos nos conocemos en el mundo del fútbol y sé que tarde o temprano saldrá a la luz lo que realmente pasó!"

Varios jugadores del Betis también insinuaron que Jordán había exagerado para intentar que se suspendiera el partido.

Lopetegui dijo que era "lamentable que compañeros de profesión" fueran "capaces de poner el foco [del incidente] en otras cosas."

"O lo condenan o no lo condenan", dijo Lopetegui a los periodistas tras el partido. "Me jode, lo siento, que Joan Jordán no esté en el campo cuando no puso la cabeza en el incidente ni suspendió el partido".

"Estaba mareado, tenía un traumatismo craneoencefálico. El jugador lesionado es la víctima. ¿Cómo han jugado hoy [el partido] cuando había otras opciones?".

El derbi sevillano, o El Gran Derbi, se considera una de las rivalidades más enconadas del fútbol. En 2007, el entonces entrenador del Sevilla, Juande Ramos, fue noqueado por una botella lanzada desde la grada.

Fuente: edition.cnn.com