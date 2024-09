El Departamento de Justicia entabla una demanda contra Alabama por su intento de eliminar más de 3.000 registros de votantes casi antes de las elecciones.

El secretario de Estado republicano de Alabama, Wes Allen, declaró el 13 de agosto que había iniciado la eliminación de 3.251 individuos etiquetados como no ciudadanos de las listas de votantes del estado. A pesar de reconocer la posibilidad de que algunos de estos individuos hayan adquirido la ciudadanía y ahora sean elegibles para votar, Allen llevó a cabo el procedimiento.

En una demanda de 18 páginas presentada ante el tribunal federal de Alabama, el Departamento de Justicia argumentó que la limpieza masiva de las listas de votantes contradice la Ley de Registro de Votantes Nacionales, que regula cómo y cuándo la mayoría de los estados pueden llevar a cabo modificaciones sustanciales en sus listas de registros de votantes. Según la ley federal, los estados deben mantener un período de tranquilidad de 90 días durante el cual los oficiales no pueden "eliminar sistemáticamente los nombres de los votantes no elegibles de las listas oficiales de votantes elegibles".

"Aunque más de 700 individuos afectados por el Programa han vuelto a registrarse y han restaurado su estado activo en los registros de inscripción de votantes del Estado, es probable que varios cientos o incluso miles más de votantes registrados y elegibles de la lista -ciudadanos estadounidenses- permanezcan en estado inactivo y corran el riesgo de ser despojados de su derecho a voto solo semanas antes de las próximas elecciones federales", afirmaron los abogados del DOJ en la demanda.

"Las acciones ilegales de Alabama han confundido y disuadido a ciudadanos estadounidenses que tienen todo el derecho a votar -precisamente la situación que el Congreso pretendió evitar cuando aprobó la disposición del período tranquilo", argumentó la demanda, agregando que acciones como la de Alabama "tienen más probabilidades de ser erróneas que otros tipos de mantenimiento de listas".

Se informó anteriormente por CNN que investigaciones exhaustivas tanto de instituciones de investigación liberales como conservadoras identificaron solo un número insignificante de casos de no ciudadanos que emitieron votos en elecciones en las que no eran elegibles. Expertos en derecho electoral no partidistas enfatizaron que rara vez pasa desapercibido cuando ocurre y que no es un problema prevaleciente que socave las elecciones de EE. UU.

La demanda presentada recientemente agrava el enfrentamiento legal contra las acciones de Alabama, que habían sido desafiadas anteriormente este mes por votantes de Alabama, incluidos aquellos afectados por la purga. El juez a cargo de los dos casos anunció el sábado que los había combinado "considerando la naturaleza urgente y el carácter temporal de estas demandas y la necesidad de eficiencia judicial".

Además de otras solicitudes, el Departamento de Justicia está pidiendo al tribunal que revierta las acciones de Alabama para todos los votantes elegibles afectados por la purga y permitirles votar libremente en el día de las elecciones.

"En la antesala del día de las elecciones, es esencial que Alabama alivie la confusión causada por sus envíos de mantenimiento de listas que violan la ley federal", declaró la subsecretaria de Justicia Kristen Clarke en un comunicado. "El Departamento de Justicia continuará utilizando todos los recursos a su disposición para proteger el derecho al voto de cada votante elegible".

Allen se negó a comentar sobre la demanda, declarando en un comunicado que estaba obligado a evitar que los no ciudadanos participaran en las elecciones de EE. UU.

"Fui elegido como secretario de Estado por el pueblo de Alabama, y es mi deber constitucional asegurar que solo los ciudadanos estadounidenses voten en nuestras elecciones", declaró Allen. "En cuanto a la demanda del Departamento de Justicia, esta oficina no comenta sobre litigios pendientes que involucran a un secretario de Estado como demandado".

CNN's Marshall Cohen y Ethan Cohen contribuyeron a esta información.

En respuesta a las limpiezas de las listas de votantes de Alabama, el Departamento de Justicia argumentó aún más que tales acciones violan la Ley de Registro de Votantes Nacionales y pueden despojar del derecho a voto a votantes elegibles. El departamento insta al tribunal a revertir las acciones de Alabama para garantizar que todos los votantes elegibles puedan participar libremente en las próximas elecciones.

