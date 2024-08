- El delantero del Bayer Schick no está pensando en cambiar de club.

Patrik Schick, de Bayer Leverkusen, a pesar de su papel como reserva, no está considerando un traspaso incluso al final de la temporada de la liga. "Después de los últimos partidos de la temporada, no estaba satisfecho. No tuve la oportunidad de jugar en los partidos clave", dijo el jugador de 28 años en una entrevista con "Kicker", enfatizando "En situaciones así, se trata de: luchar! Estar listo! Estoy esperando mi oportunidad". Lleva cuatro años jugando en Leverkusen y siempre ha sido una montaña rusa, altibajos. "Pero eso es normal en el fútbol".

Para la nueva temporada, el jugador checo desea más centros. "Cuando íbamos por detrás y necesitábamos goles, era diferente. Cruzábamos mucho más y marqué muchos más goles. Nuestro estilo de juego cambia según el resultado. Siempre estoy contento cuando queremos marcar, cuando hay presión para cruzar. Entonces tengo más oportunidades como delantero".

Schick ve con preocupación el aumento de partidos

Schick reiteró que el constante aumento de partidos por temporada es un problema. Con el nuevo formato de la Liga de Campeones, se añaden dos partidos más a nivel de club. "Todos estamos esperando ver cómo va. Pero hay dos partidos más. Es mucho con la agenda que ya tenemos. Pero es lo mismo para todos los equipos. Junto con los partidos internacionales, la agenda ya es dura. La pregunta es: ¿cuánto tiempo puede continuar esto? Veo este desarrollo con preocupación", dijo Schick.

