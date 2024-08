- El debut de actuación para los hijos de Deacon

El hijo de 20 años de Reese Witherspoon, Deacon Phillippe, está a punto de hacer su debut en la gran pantalla en la película "4 Kids Walk Into A Bank". Según "Deadline", ha obtenido un papel en la película. Se informa que el legendario actor Liam Neeson está en conversaciones para protagonizar la película.

Gran salto de la televisión al cine

Deacon Phillippe, hijo de Reese Witherspoon y Ryan Phillippe (49), está dando un gran salto de la televisión a la pantalla grande con "4 Kids Walk Into A Bank". Hizo su debut actuarial con un papel invitado en Netflix's "Never Have I Ever" en 2022, apareciendo como Parker en dos episodios de la tercera temporada. Además de actuar, también es músico, habiendo lanzado cinco canciones desde 2023.

Se informa que otros actores que se unirán a la película incluyen a Noah Jupe (19, "A Quiet Place") y Whitney Peak (21, "Gossip Girl" reboot). Jack Dylan Grazer (20, "It") y Talia Ryder (22, "Jojo Rabbit") también se rumorea que estarán en el elenco. Sin embargo, según "Deadline", aún no se han cerrado tratos. La dirección de la adaptación cinematográfica del cómic de Matthew Rosenberg y Tyler Boss será de Frankie Shaw (43), conocida por su trabajo en "SMILF".

Según "Deadline", Liam Neeson interpretará al exatracador de bancos Danny en la película. Ryder interpretará a su nieta Page, quien junto con sus amigos, planea un atraco a un banco para pagar la deuda de Danny. El papel de Deacon Phillippe en la película aún no se ha revelado.

Deacon Phillippe es el menor de los dos hijos de Witherspoon y Phillippe. Su hija Ava (24) nació en septiembre de 1999, con Deacon siguiendo cuatro años después. Witherspoon y Phillippe estuvieron casados de 1999 a 2008. Tres años después de su separación, ella se casó con Jim Toth (54). Anunciaron su separación el año pasado después de alrededor de doce años de matrimonio.

