- El debate sobre las visitas domiciliarias de los refugiados

Persisten rumores de que los refugiados pueden regresar temporalmente a sus países de origen incluso sin razones legalmente válidas. El caso de los solicitantes de asilo de Afganistán ha reavivado esta discusión, aunque no hay datos oficiales disponibles. El fondo es una investigación de RTL que sugiere que agencias de viajes en Hamburgo están organizando supuestamente viajes al Hindukush para personas de Afganistán.

El Comisionado Federal para la Migración, Joachim Stamp (FDP), ahora advierte a los refugiados contra viajar a sus países de origen con fines de ocio o vacaciones. Les dijo a Bild: "Alemania debe ser abierta, pero no ingenua. Las autoridades deben asegurarse de que las personas que han solicitado protección aquí, pero están de vacaciones en su país de origen, pierdan inmediatamente su estado protegido y no puedan quedarse en Alemania. Fin de la historia."

Se revisa el estado protegido después de los viajes a casa

El viaje al país de origen puede ser permisible en casos individuales - por ejemplo, debido a una enfermedad grave o la muerte de familiares cercanos. La Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (Bamf) en Núremberg dice que revisa cada caso individualmente para determinar si la protección concedida debe ser retirada.

Sin embargo, la autoridad no tiene datos exactos sobre cuántas veces se ha revocado la protección. El Bamf publica una estadística general sobre revisiones de protección, que también se llevan a cabo por otras razones que no sean los viajes a casa. Sin embargo, no hay un desglose detallado de por qué se está considerando una revisión o revocación de la decisión de protección.

Sobre la admisibilidad de los viajes a casa, un portavoz dijo: "El Bamf asume generalmente, de acuerdo con la jurisprudencia, que sólo están permitidos bajo condiciones específicas". Por ejemplo, un breve viaje de regreso para cumplir con una obligación moral - como asistir a un funeral o visitar a un familiar enfermo - no es una razón para la revocación.

Las visitas a casa han sido discutidas públicamente antes

Se han llevado a cabo debates sobre las visitas a casa de las personas que buscan protección en Alemania en años anteriores, por ejemplo, en relación con los viajes de personas de Siria. En 2017, una solicitud de la AfD en el Parlamento estatal de Baden-Württemberg causó revuelo, pidiendo una investigación sobre las estancias en casa de los refugiados.

Entonces, el Ministerio del Interior informó, basándose en una encuesta de las autoridades de extranjería, que se habían conocido alrededor de 160 casos desde 2014 en los que las personas habían regresado a sus países de origen una o más veces. Se asume un cierto grado de subnotificación. Se mencionaron como ejemplos razones personales, familiares o empresariales.

En 2017, el gobierno del estado de Renania del Norte-Westfalia respondió a una interpelación menor que, según sus hallazgos, los refugiados en cuestión no viajaban a sus países de origen para "vacacionar" allí.

La advertencia del Gobierno Federal contra las visitas a casa no esenciales es apoyada por Joachim Stamp, el Comisionado para la Migración del FDP. Él enfatiza que los refugiados que regresan a sus países de origen con fines de ocio o vacaciones pueden perder su estado protegido. Sin embargo, el Bamf considera permisibles los viajes a casa bajo condiciones específicas, como asistir a un funeral o visitar a un familiar enfermo.

