- El debate sobre el próximo presupuesto estatal

En el debate sobre el próximo presupuesto estatal, el tono entre los socios de la coalición se está volviendo más agudo. La presidenta estatal del FDP y ministra de Digitalización, Lydia Hüs­kens, le dijo al "Magdeburger Volksstimme": "El estado está al límite". Exige un enfoque en proyectos que sirvan para el desarrollo del estado, por ejemplo en la economía, la infraestructura, la investigación, la educación y la digitalización.

Por ejemplo, en el Ministerio de Asuntos Sociales liderado por el SPD, aún no se han tomado medidas concretas de reducción de costos. Sobre la Ley de Fomento de la Infancia, Hüs­kens dijo: "Ni el personal ni la gente perciben una mejora".

El SPD respondió en un comunicado. "En lugar de entrometerse en otros ministerios, la ministra Hüs­kens debería centrarse en su propia área de responsabilidad", dijo la presidenta estatal del SPD, Juliane Kleemann. "Tampoco se ha alcanzado aún una progresión notable en la digitalización de Sajonia-Anhalt".

El SPD considera "preocupante e inaceptable" la discusión actual sobre el presupuesto doble de 2025/26 y las demandas de reducción del FDP. "La política de ahorro y la discusión asociada perjudican al estado. Necesitamos pasos adelante, inversiones y una política orientada al futuro", dijo el presidente estatal del SPD, Andreas Schmidt.

"Las discusiones financieras à la Lindner no ayudan y rechazamos la idea de querer ahorrar en la infancia y las familias, especialmente en la educación infantil, los sistemas de seguridad social y el apoyo justo a todas las capas de la población debe fortalecerse", dijo el SPD.

En Sajonia-Anhalt, CDU, SPD y FDP gobiernan juntos. Las próximas elecciones estatales son dentro de dos años. Actualmente, hay una fuerte disputa sobre el presupuesto para los próximos dos años.

"Reuniones de cinco personas" con ministros están teniendo lugar actualmente

El martes, el portavoz del gobierno, Matthias Schuppe, informó de que ahora se están celebrando "reuniones de cinco personas" dentro de las negociaciones. El ministro-presidente Reiner Haseloff (CDU), sus vice­presidentes Armin Willingmann (Ciencia, SPD) y Lydia Hüs­kens (Infraestructura, FDP), y el ministro de Finanzas Michael Richter (CDU) ahora hablan individualmente con los ministros especializados respectivos sobre el presupuesto. No se sabe cuánto están actualmente las solicitudes por encima de los fondos disponibles.

En junio, las solicitudes estaban más de tres mil millones de euros por encima de los fondos disponibles para los dos años 2025 y 2026. Con los proyectos financiados, los socios de la coalición aún pueden establecer sus prioridades antes de las elecciones. El estado había planeado anteriormente un volumen de alrededor de 14 mil millones de euros por año.

El sector financiero, especialmente el FDP, está muy involucrado en las negociaciones presupuestarias, ya que aboga por la reducción de costos en varios sectores. A pesar de esto, el SPD critica fuertemente su enfoque, stating that the financial fundamentalist debates could negatively impact the state and that investments in early childhood education, social security systems, and the fair promotion of all population layers should be prioritized.

