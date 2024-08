- El debate sobre el mejoramiento de las normas sobre cuchillos gana fuerza

Tras el incidente de apuñalamiento en Solingen y antes de las elecciones estatales en las regiones del este, parece haber un impulso en el debate de la coalición estancada sobre regulaciones más estrictas de cuchillos. El ministro federal de Justicia, Marco Buschmann, anunció negociaciones sobre regulaciones de cuchillos. "Ahora discutiremos dentro del gobierno cómo podemos avanzar aún más en la lucha contra este tipo de violencia relacionada con cuchillos", dijo el político del FDP a "Bild am Sonntag". Hasta ahora, el FDP ha rechazado las propuestas de la ministra del Interior, Nancy Faeser, para restricciones más estrictas.

El SPD exige un endurecimiento significativo de la legislación, mientras que el vicecanciller Robert Habeck (Verdes) y el partido de la oposición Unión apoyan esta demanda. El principal desafío con las posibles regulaciones más estrictas de porte de cuchillos es su aplicabilidad, como las capacidades de las fuerzas del orden en espacios públicos.

Un ataque con cuchillo en un festival de la ciudad de Solingen dejó tres personas muertas y ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad, un viernes por la noche. La Fiscalía Federal investiga al sospechoso por asesinato y presuntos vínculos con el Estado Islámico (IS).

Las elecciones próximas en Turingia, Sajonia y Brandeburgo en septiembre podrían inspirar estas declaraciones políticas recientes. Los políticos de la coalición semáforo y la Unión están preocupados por posibles ganancias de popularidad para partidos como la AfD o la alianza de Sahra Wagenknecht (BSW).

Habeck: No más tiempos medievales

El ministro de Economía Robert Habeck (Verdes) declaró: "Si el horroroso incidente en Solingen podría haber sido prevenido con reglas más estrictas, eso es incierto". Sin embargo, algún grado de endurecimiento legal es apropiado y necesario. Agregó: "Más zonas libres de cuchillos y regulaciones más estrictas de cuchillos - armas blancas y punzantes no son necesarias en los espacios públicos de Alemania. Ya no vivimos en tiempos medievales".

Klingbeil: Explorar todas las avenidas contra la violencia de cuchillos

El líder del SPD, Lars Klingbeil, le dijo a "Bild am Sonntag" sobre los incidentes en Solingen: "Este aparente ataque terrorista demuestra: Alemania tiene un problema con la violencia de cuchillos". Exige una prohibición casi completa de cuchillos en las calles: "En mi opinión, no hay justificación para que las personas lleven armas cortantes en la vida cotidiana. Deben tomarse todas las medidas posibles para librar a las calles y plazas de Alemania de los cuchillos". El vicepresidente de la fracción del SPD, Dan Wiese, abogó por más zonas libres de cuchillos, extender la prohibición de portar para personas condenadas, prohibición de cuchillos en el transporte público y rápida prosecución de las violaciones.

La fracción de la Unión aboga por registros aleatorios de cuchillos. El jefe de la fracción de la Unión en el Bundestag, Thorsten Frei (CDU), le dijo al "Rheinische Post" (lunes): "En lugar de solo discutir públicamente sobre el rumbo correcto, el gobierno federal debe actuar". Faeser y Buschmann "deben presentar ahora un plan factible sobre cómo pretenden combatir efectivamente la creciente violencia de cuchillos entre los jóvenes hombres". Esto podría incluir zonas libres de cuchillos y endurecimiento de la ley de armas, junto con más poderes policiales, que permitan registros aleatorios de cuchillos. El líder estatal y fraccionario de la CDU de Brandeburgo, Jan Redmann, exige poderes policiales ampliados.

El portavoz de interior de la fracción parlamentaria federal de la AfD, Gottfried Curio, acusó a la ministra del Interior Faeser de centrar su atención solo en "la fundamental unwillingness to address the real causes of such a high level of violence affinity among an increasingly larger perpetrator clientele" with her "absurd talk of knife-free zones".

El número de ataques con cuchillo en Alemania ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que ha provocado un debate nacional sobre este tipo de violencia. En 2023, la policía informó de 8.951 incidentes de lesiones graves con cuchillos, ya sea por lesión o amenaza - un aumento del 9,7% en comparación con el año anterior.

Según las propuestas de Faeser, los cuchillos solo deben estar permitidos en público hasta una longitud de hoja de seis centímetros en lugar de los doce actuales, y debe haber una prohibición general de llevar cuchillos peligrosos.

El director médico del hospital municipal de Solingen, Thomas Standl, le dijo a Welt TV que esto era "una falsa sensación de seguridad". "Esta es una discusión que, en mi opinión, realmente no nos lleva a ninguna parte", dijo. "Especialmente en el área del cuello, incluso tres a cuatro centímetros pueden golpear la gran arteria carótida en personas normales". El hospital está tratando a cuatro de las personas heridas el viernes por la noche.

Zonas libres de armas y cuchillos

Un portavoz del Ministerio Federal del Interior explicó que endurecer la ley de armas solo podría ser parte de un enfoque integral para combatir la delincuencia con cuchillos. Las prohibiciones de cuchillos deben aplicarse de manera consistente, como lo hace la policía federal en las estaciones de tren. Además, se deben establecer zonas libres de armas y cuchillos por las autoridades locales en áreas de alto riesgo de violencia.

A finales de mayo, por ejemplo, un hombre afgano en Mannheim hirió a cinco miembros del movimiento Pax Europa crítico con el islam y a un policía con un cuchillo. El policía luego murió. A mediados de junio, un hombre afgano de 27 años en Wolmirstedt, Sajonia-Anhalt, fue disparado por la policía después de apuñalar a un hombre de 23 años y luego herir a varias personas en una fiesta privada del Campeonato Europeo de Fútbol.

El reciente ataque con cuchillo en Solingen ha suscitado preocupaciones sobre la violencia relacionada con cuchillos en Alemania, lo que ha llevado a políticos como el ministro de Economía Robert Habeck a pedir más zonas libres de cuchillos y regulaciones más estrictas de cuchillos, stating that "we no longer live in medieval times". A pesar de esto, el principal desafío es la aplicabilidad de las posibles regulaciones más estrictas de porte de cuchillos.

El líder del SPD, Lars Klingbeil, exigió una prohibición casi total de cuchillos en las calles, argumentando que no hay justificación para que las personas lleven armas punzantes en su vida diaria. Esta llamada a medidas más estrictas surge como respuesta al incidente de Solingen y al aumento de ataques con cuchillos en Alemania.

