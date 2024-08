- El debate sobre Doner está en pleno apogeo.

¿Debe haber reglas uniformes para la producción de carne de döner en toda Europa? Y si es así, ¿cómo deberían ser? Está surgiendo una disputa poco apetecible entre los lobbies alemán y turco del döner en torno a estas preguntas. El fondo es una iniciativa de la Asociación Internacional del Döner (Udofed), que ha presentado una solicitud a la Unión Europea para incluir el döner en la lista de la UE de "especialidades tradicionales garantizadas".

Si se concede la solicitud, los pinchos de döner tendrían que producirse según reglas uniformes en toda la UE en el futuro. La gastronomía y los productores de carne de Alemania están alarmados y se oponen a la iniciativa con el apoyo del gobierno federal.

Una crítica es que si se acepta la solicitud, el uso común de ternera y carne de vaca joven, así como de carne de pavo, para la producción de döner en Alemania se volvería ilegal.

Según la solicitud turca, el döner debe estar hecho de carne de al menos vacas de 16 meses o carne de pierna y/o hombro de al menos corderos de seis meses. La única alternativa sería döner hecho de carne de pollo, que tendría que estar hecho de pechuga y/o muslos de pollo. También se regularía con precisión qué ingredientes se permiten en la marinada, cuán gruesas deben ser las rebanadas de carne y durante cuánto tiempo deben marinarse.

La industria alemana del döner tiene destacados defensores

Cómo terminará la disputa podría decidirse pronto. Según información de la agencia de prensa alemana, recently began the hot phase of the examination procedure for the application submitted in 2022. The EU Commission, as the responsible authority, is currently examining the objections. If they are deemed admissible, it will order consultations to resolve the dispute. If no mutually acceptable solution is found in these consultations, a committee of representatives of the EU member states will have to deal with the case and could then prescribe to the Commission by majority decision whether it should grant the application or not.

Among the prominent German opponents of the Turkish initiative is Agriculture Minister Cem Özdemir. "El döner pertenece a Alemania. Cómo se prepara y se come aquí debería decidirse por todos ellos mismos. No hay necesidad de directrices de Ankara", critica el político verde en la red social X. Un portavoz del ministerio también dijo que si se aceptara la solicitud, habría efectos económicos notables para los fabricantes y los puntos de venta.

Además del ministerio, la Asociación de Productores de Döner de Turquía en Europa y la Asociación Alemana de Hoteles y Restaurantes (Dehoga) también han presentado una objeción ante la UE contra la solicitud de registro del döner como especialidad tradicional.

Dehoga argumenta de manera similar al ministerio. Si se concede la solicitud, tendría graves consecuencias para los negocios gastronómicos y los consumidores: "Las consecuencias serían necesariamente nuevas denominaciones para los platos de döner, lo que provocaría confusión y falta de transparencia, dificultades en la delimitación y incertidumbre legal". Por ejemplo, está claro que ya no habría döner vegetariano.

Al mismo tiempo, es cierto que la producción en Alemania continuaría sin problemas. A diferencia del sello de la UE "denominación de origen protegida", que garantiza que el champán solo se puede producir en la región francesa de Champagne, el sello de la UE "especialidad tradicional garantizada" es significativamente más débil. Según las declaraciones del gobierno alemán, el proceso de producción no está ligado a ninguna región específica, y el factor crucial es la adhesión a la receta o método de fabricación tradicional. Ejemplos de esta categoría son Heumilch y Pizza Napoletana. La preparación de los platos de döner tampoco se vería afectada por la solicitud. Por ejemplo, no regularía qué tipo de ensalada y salsa va en un wrap de döner.

Permanece incierto por qué la Asociación Internacional del Döner ha presentado una solicitud que incluso la Asociación Europea de Productores de Döner de Turquía no apoya. La agencia de prensa alemana no recibió una respuesta clara sobre este tema, y la solicitud en sí no explica por qué los métodos de producción establecidos en Alemania ya no deberían utilizarse en el futuro. La solicitud incluso se refiere al döner como un símbolo cultural de la inmigración turca a Alemania, especialmente la variante servida con ensalada, cebolla, rodajas de tomate y salsa en pan plano.

Según la Asociación Europea de Productores de Döner de Turquía, el döner se hizo por primera vez en Berlín en 1972 por el trabajador turco Kadir Nurman, como se indica en la solicitud. "Desde entonces, el nombre y el proceso de fabricación han remained unchanged and have spread in Germany and other European countries."

Una solución a través de consultas? Los solicitantes describen el döner como un tipo de kebab en el que las rebanadas de carne se apilan horizontalmente en una barra metálica, conocida como espiedo de döner, y se cocinan verticalmente frente a una fuente de calor al girar alrededor de su eje. El término proviene del verbo turco "döner", que significa "girar" en alemán. Kebab es un término general para todos los tipos de carne cocinados frente a una fuente de calor y originalmente proviene del árabe.

Cómo terminará la disputa podría mostrar los números en el sitio web de la Asociación Europea de Productores de Döner de Turquía. Ellos estiman que se producen alrededor de 400 toneladas de döner diariamente en toda Europa, y hay alrededor de 60,000 empleados en la industria. La industria del döner genera alrededor de 2.4 mil millones de euros de ingresos anuales en Alemania y alrededor de 3.5 mil millones de euros en Europa.

Mientras tanto, el debate sobre el döner en Alemania ha llevado incluso a políticos que suelen promover especialidades regionales a revelarse como fanáticos del döner. El Ministro-Presidente de Baviera, Markus Söder, escribió en X que el döner está "definitivamente en el top 3" de sus comidas favoritas, seguido solo del cerdo asado y el pollo.

Si la aplicación es aprobada, el pecho de pollo y los muslos de pollo podrían convertirse en los ingredientes principales para la producción de döner en Alemania, según los requisitos de la aplicación turca. La industria del döner en Alemania, incluyendo organizaciones como Dehoga, ha expresado preocupaciones sobre una posible confusión y incertidumbre legal si se concede la aplicación.

