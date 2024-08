El debate Harris contra Trump ya se avecina como otro punto de inflexión histórico en una campaña extraordinaria

Ahora, Donald Trump puede estar haciendo una apuesta similar después de cambiar de opinión y acordar un debate en ABC el mes que viene, mientras su nuevo oponente demócrata disfruta de un momento de auge.

Trump claramente no cree que sufrirá un desastre similar al que terminó con la campaña de Biden, pero su decisión —y su solicitud de otros dos debates en NBC y Fox, a los que la vicepresidenta Kamala Harris no ha accedido— revela una verdad emergente sobre las elecciones.

Después de una semana de campaña arrolladora para Harris y su nuevo compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, Trump parece de repente una noticia antigua —una experiencia aplastante para un expresidente que se enorgullece de marcar la narrativa.

Un gran desafío para ambos candidatos

La antesala del debate del 10 de septiembre, si se lleva a cabo, será intensa, y la naturaleza truncada de la nueva campaña significa que podría crear otro punto de inflexión histórico en el camino cada vez más corto hacia la Casa Blanca.

Trump ya está jugando su juego característico de menospreciar las habilidades de su oponente, que podría ser la primera presidenta negra y de origen asiático. En una conferencia de prensa en su resort Mar-a-Lago el jueves, la comparó desfavorablemente con Biden, a quien había argumentado durante mucho tiempo que le falta la agudeza mental para servir. “No es tan lista como él. No creo que él sea muy listo, por cierto. No soy un gran fan de su cerebro”, dijo Trump.

El enfrentamiento también se presenta como un desafío extremo para Harris. La vicepresidenta tiene un historial mixto en debates —rindió bien en tales eventos al principio de su fallida campaña presidencial de 2020, pero en otros luchó. Y sus momentos más desfavorables en el cargo han llegado cuando se le ha pedido que explique sus posiciones o responda a preguntas difíciles en entrevistas importantes.

Pero a medida que crece en confianza como candidata demócrata, Harris es una política más experimentada que hace cuatro años —y sus seguidores esperan verla aprovechar sus habilidades como antigua fiscal para atacar al expresidente que ha sido indictado en cuatro ocasiones.

Harris pinchó a Trump por su cambio de opinión sobre el debate de ABC y dijo que estaba contenta de tener una conversación sobre un segundo encuentro más tarde. “Me alegro de que finalmente haya aceptado un debate el 10 de septiembre. Lo espero con ansias, y espero que aparezca”, le dijo a los periodistas antes de abordar el Air Force Two en Detroit.

Trump lucha por encontrar tracción en una carrera transformada

Después de que Harris diera la vuelta al campaña en menos de tres semanas, Trump demostró en su conferencia de prensa que aún lucha por encontrar una respuesta efectiva.

El expresidente parece estar de luto por la competencia contra el Biden de 81 años y negarse a aceptar el éxito temprano de la dinámica nueva entrada demócrata. Preguntado por qué no hace más campaña y contraataca el lanzamiento arrollador de la campaña de Harris, Trump argumentó: “Llevo una gran ventaja y dejo que su convención continúe”. Insistió en que no había “recalibrado la estrategia en absoluto” mientras hacía los mismos argumentos de que Estados Unidos está inundado de fronteras abiertas y delitos de inmigrantes.

Pero hay una sensación creciente de que su campaña necesita un reinicio. Harris ha eliminado la anterior ventaja de Trump sobre Biden, y ahora la carrera está empatada en la última encuesta de CNN de encuestas. Una nueva encuesta de la Escuela de Derecho de Marquette publicada el jueves por la mañana encontró a Harris liderando 52% a 48% entre los votantes registrados a nivel nacional.

El problema de Trump no es que no haya argumentos sólidos contra Harris y su nuevo compañero de fórmula: millones de estadounidenses sufren por los precios altos y están acosados por la inseguridad económica. El mundo es cada vez más peligroso a medida que los enemigos de Washington se unen para desafiar su poder. Y Harris está íntimamente ligada a todo lo que hizo la impopular administración de Biden en estas áreas. El nuevo equipo demócrata aún no ha ofrecido políticas concretas para abordar tales issues, y la vicepresidenta aún no ha respondido a preguntas detalladas de los periodistas o ha hecho una entrevista en televisión importante. Y muchos republicanos e independientes de derecha están receptivos a los argumentos de Trump sobre la crisis de la frontera sur, incluso si las llegadas de inmigrantes indocumentados han disminuido desde que Biden fortaleció la aplicación de la ley anteriormente este año.

Pero Trump no está haciendo muchos de estos puntos de manera efectiva mientras se queja de sus agravios personales. Su característicamente desordenada conferencia de prensa en un momento se desvió para comparar el tamaño de las multitudes de Trump y Martin Luther King Jr.

Y el expresidente también parece estar sentando las bases para desafiar otra elección si pierde —falsamente insistiendo el jueves de que el cambio de nominados del Partido Demócrata era inconstitucional. “Tenemos una Constitución. Es un documento muy importante y vivimos según ella”, dijo Trump, aparentemente ajeno a la ironía de tales comentarios viniendo de un expresidente que intentó robar las elecciones de 2020 y amenazó con el tejido de la democracia estadounidense.

En un comunicado, la campaña de Harris intentó dar la vuelta a los desvaríos de Trump como prueba de que está perdiendo en un momento en que busca etiquetar a Trump y su compañero de fórmula, el senador JD Vance, como “raro”.

“Donald Trump se tomó un descanso de tomarse un descanso para ponerse unos pantalones y organizar un derrumbe público”, dijo el comunicado de la campaña que incluía una tachadura. “No ha hecho campaña en toda la semana. No irá a ningún estado clave esta semana. Pero seguro que está enfadado porque Kamala Harris y Tim Walz están teniendo multitudes grandes en los estados clave”.

Su regreso a la política del miedo y sus oscuros relatos de "carnicería americana" contrastan con la ligereza y la alegría que han estallado en las inmensas concentraciones demócratas de esta semana, después de que Harris anunciara a su compañero de fórmula y comenzaran juntos un viaje conjunto por los estados clave que decidirán las elecciones de noviembre.

A pesar de las renovadas preocupaciones sobre la recesión, la tasa de desempleo actual es del 4,3% y el crecimiento económico es sólido. Ningún economista creíble predice un regreso al 25% de desempleo de la década de 1930. Y mientras el poder estadounidense es desafiado por líderes dictatoriales en Rusia, China y Corea del Norte, y las guerras arden en el Oriente Medio y Ucrania, no hay señales de que una tercera conflagración global sea inminente.

La dinámica de la campaña de 2024 ha cambiado de manera notable en un corto período de tiempo. Hace tres semanas, los delegados republicanos dejaron su convención en Milwaukee eufóricos por las posibilidades de Trump, con muchos pronosticando una victoria electoral aplastante después de que su respuesta desafiante a un intento de asesinato impulsara su campaña.

Ahora, Trump parece estar en un momento de paralización política. Pero es poco probable que permanezca así. Toda su carrera política, y su campaña de 2024 en particular, ha sido un estudio de caso de cómo aprovechar casi amenazas existenciales para su ventaja política. Después de todo, este es un ex presidente que utilizó una foto policial tomada en una cárcel de Georgia para construir una campaña primaria que aplastó a sus rivales con la premisa de que estaba siendo victimizado por ganancias políticas.

El logro de Harris hasta ahora ha sido devolver las elecciones a una carrera ajustada en una nación polarizada.

Pero a pesar de sus multitudes adoradoras esta semana, la vicepresidenta sigue sin probarse en el calor intenso de una elección presidencial nacional. Y el camino hacia los 270 votos electorales para los demócratas sigue pareciendo desafiante, incluso si hay señales de que la vicepresidenta puede estar poniendo algunos estados clave de nuevo en juego.

Los asesores de Trump insistieron el jueves en que elearly bounce de Harris se esperaba.

"Están celebrando haber recuperado votos que deberían haber tenido desde un principio", dijo un funcionario a los periodistas. "Sabemos, como ellos, que los fundamentos de la carrera no han cambiado". El funcionario agregó: "Cuando se pregunta a los votantes si prefieren regresar a la economía de Trump o mantenerse con la economía de Biden, nosotros ganamos dos a uno".

Esta es la razón por la que muchos republicanos creen que su versión de la realidad pronto se reafirmará.

"La luna de miel va a terminar", insistió Trump el jueves.

Pero el ex presidente no muestra muchas señales de saber cómo hacer que eso suceda.

A pesar de haber acordado debates en ABC, el presidente Trump continúa con maniobras políticas, pidiendo debates adicionales en NBC y Fox, un movimiento que se ha convertido en un tema controvertido en el ámbito político. El debate upcoming del 10 de septiembre, si tiene lugar, servirá como una prueba significativa para Trump y Harris, ya que tiene el potencial de

