Antes de convertirse en madre, la renombrada actriz Brooke Shields (59) tuvo que someterse a siete intentos de fecundación in vitro (FIV). Gracias a la inseminación artificial, pudo dar la bienvenida a su primer hijo, Rowan Francis Henchy (21), en 2003. Su segunda hija, Grier Hammond (18), fue concebida de manera natural. Este tema se discute abiertamente en la familia, como se evidenció en una entrevista conjunta con la revista estadounidense "People".

"La FIV es la razón de mi existencia"

En la entrevista, las hijas de Shields expresan su admiración por la franqueza de su madre regarding la FIV. "La FIV es la razón de mi existencia", afirma Rowan. "Fui preservada durante dos años, y creo que mamá habló con nosotras sobre ello cuando éramos jóvenes, así que estamos al tanto ahora. Es un tema importante para las mujeres jóvenes".

Brooke Shields está de acuerdo. Muchas mujeres de su generación y la actual suelen priorizar sus carreras en las primeras etapas - "lo que requiere tiempo y varios años, y posteriormente, en tus treintas, pueden surgir problemas, así que siempre pregunto: '¿Has congelado tus óvulos?' Es un tema vital para las mujeres jóvenes".

Su hija Rowan, que actualmente está en su último año de la universidad, recordó divertida: "La otra noche, me miró y dijo: 'Tu regalo de graduación es congelar tus óvulos', y simplemente respondí: 'Mamá...'".

Su franqueza sobre la depresión postnatal es para ayudar a sus hijas

Brooke Shields no solo es franca sobre la FIV, sino que también aborda el tema de la depresión postnatal abiertamente. En 2005, habló sobre ello en su libro "Down Came the Rain". En ese momento, fue una de las primeras figuras públicas en hablar abiertamente sobre sus batallas con sentimientos de desesperanza y desesperación después del parto. Rowan cree que el libro de su madre "revolucionó la vida de muchas mujeres". Una situación antes devastadora ahora tiene un impacto positivo y ha fortalecido su vínculo con su madre.

Brooke Shields enfatiza que el libro es importante para sus dos hijas también. Si alguna vez se convierten en madres, podrían experimentar luchas similares. "Es solo una herramienta - para ayudarles a identificar posibles problemas, reconocerlos como normales y abordarlos. No hay nada malo en ellas, y no es su culpa. Eso es lo que quería transmitirles en una etapa posterior de su vida".

Brooke Shields ha estado casada con el guionista y productor de cine Chris Henchy (60) desde el 2001, con quien comparte a sus dos hijas. Su primer matrimonio con el campeón de tenis Andre Agassi (54) duró desde 1997 hasta 1999 y no tuvo hijos.

