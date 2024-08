- El cuerpo académico aboga por excursiones a los sitios conmemorativos nazis.

Ante el aumento de las tendencias extremistas de derecha, el representante estudiantil del estado de Hessen aboga por un aumento de la financiación de la educación sobre la democracia en las escuelas. Previo al inicio del nuevo curso académico el próximo lunes, la portavoz adjunta de la escuela estatal Nele Vogel sugirió: "Para combatir con éxito la difusión de las ideologías de derecha, insistimos en visitas obligatorias a lugares memoriales y sitios históricos de la era nazi. Solo a través del aprendizaje práctico del pasado podemos sensibilizar a los jóvenes y evitar que la historia se repita".

Este representante estudiantil está impulsando activamente la integración profunda de la era nazi en el currículo de todas las instituciones educativas en Hessen, con un enfoque fuerte en llegar a los estudiantes que no asisten a la educación secundaria superior.

Expansión de los centros de cuidado después de la escuela en las escuelas primarias

Thorsten Sprenger, el vicepresidente del Consejo de Padres del Estado, instó a un ritmo más rápido en la expansión del cuidado después de la escuela en las escuelas primarias: "Los políticos deben asignar recursos financieros adecuados a largo plazo y garantizar la uniformidad en la calidad de las ofertas en toda Hessen". La titularidad legal del cuidado después de la escuela para los estudiantes de primaria se planea implementar gradualmente en todo el país a partir del 2026.

La Unión de Educación y Ciencia (GEW) espera que la escasez de maestros se intensifique aún más. En particular, están afectadas las clases hasta los certificados de escuela intersecional (nivel secundario inferior), en particular las escuelas comprehensivas y las escuelas vocacionales. "El número de posiciones de enseñanza no ocupadas ya era de aproximadamente mil el año pasado", criticó el presidente estatal de GEW Thilo Hartmann.

Campos alternativos para ingresar a la profesión de enseñanza

"Además, dijo que se necesitan mejores oportunidades educativas en las universidades y en el servicio preparatorio. Además, la 'entrada lateral' para maestros substitutos precalificados, como se prometió en el acuerdo de coalición del gobierno estatal negro-rojo, debe implementarse a un ritmo acelerado".

El impulso del representante estudiantil para incorporar la era nazi en la educación va más allá de la educación secundaria superior, con el objetivo de garantizar una comprensión completa de la historia en todas las instituciones educativas.

Para combatir efectivamente el extremismo, es crucial que las generaciones posteriores estén educadas sobre el pasado, destacando la importancia de asignar suficientes recursos a la educación sobre la democracia en las escuelas.

