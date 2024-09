- El cuadro electoral examina los resultados de las elecciones en los centros electorales de Sajonia.

El supervisor electoral revisará el resultado de la asignación de distritos dentro de la Asamblea Legislativa de Sajonia. Varios partidos políticos y expertos electorales de Wahlrecht.de sospechan que el supervisor electoral del estado puede haber cometido un error en la última asignación de distritos dentro de la Asamblea Legislativa, según informó el "Leipziger Volkszeitung". Parece que se utilizó un proceso de asignación de distritos incorrecto. El portavoz de la comisión electoral del estado reconoció esto a dpa.

Según LVZ, bajo el proceso alternativo, la AfD habría perdido un escaño, lo que les habría impedido ejercer su poder de veto en la Asamblea Legislativa. Este poder de veto permitió a los parlamentarios de la AfD obstaculizar la aprobación de ciertas leyes estatales que requieren una mayoría de dos tercios de todos los miembros.

En Sajonia, al igual que en otros estados federales, los jueces constitucionales y los chiefs of the state audit offices son elegidos con una mayoría de dos tercios de todos los parlamentarios. Por lo tanto, ciertos cargos no podrían haber sido ocupados sin el approval de la AfD. Además, las Asambleas Legislativas no podrían disolverse a sí mismas.

Según los resultados provisionales, la CDU volvió a emerger como la fuerza predominante con el 31.9% de los votos. La AfD quedó en segundo lugar con el 30.6%, mientras que la alianza "Sahra Wagenknecht" (BSW) logró asegurar el 11.8% de los votos desde cero y se espera que juegue un papel significativo en la formación del gobierno futuro. El SPD obtuvo el 7.3% de los votos, con los Verdes quedándose en el 5.1%. La Izquierda apenas logró entrar a la Asamblea Legislativa con el 4.5%, gracias a ganar dos mandatos directos en Leipzig. Luego se aplicó una cláusula que les permitió entrar a la Asamblea Legislativa basándose en sus resultados de segundo voto, a pesar de caer por debajo del umbral del 5%.

El error en la asignación de distritos, que podría haber llevado a que la AfD perdiera un escaño y su poder de veto en la Asamblea Legislativa de Sajonia, ha sido un tema de controversia entre varios partidos y expertos electorales. Si se hubiera utilizado el proceso alternativo de asignación de distritos, como informó LVZ, la AfD habría sido afectada significativamente en la Asamblea Legislativa.

Lea también: