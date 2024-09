- El crítico de comedia Kalkofe considera que la década de 1970 fue la menos vibrante.

Artista de comedia Oliver Kalkofe recuerda los años 70 en Alemania Occidental como una "época aburridamente monótona". "Los 70 fueron la década más sosa. Hubo el Flower Power y el movimiento Hippie antes. Pero alrededor de la mitad de los 70, los colores dominantes eran una mezcla aburrida de marrón y gris", dijo el berlinés de 58 años en una entrevista con dpa, con motivo del 50º aniversario de la música disco, que comenzó en el verano de 1974.

"Actualmente me estoy divirtiendo viendo episodios antiguos de 'Rockford Files' o 'Streets of San Francisco' con una sonrisa. Ves todos los tonos marrones y una pincelada de verde y oliva apagado, y luego es solo gris, marrón, gris, oliva. Si querían ser llamativos, a lo mejor un toque de naranja, un poco de color llamativo en medio. Pero, además de eso, era solo aburrido. No fue hasta los 80 que las cosas se pusieron coloridas de nuevo, y esa es la razón por la que el disco fue un éxito. Era colorido, con una bola de discoteca reflejando todos los colores en la pared".

El disco, dijo, fue "un verdadero trozo de basura brillante en la historia humana". Con eso se refería a la música pop bailable en general. "Pero ese fenómeno del disco, con sus luces de colores, era como una especie de fiesta de baile en aquellos días".

Kalkofe sobre el disco: "Los cuellos y los pantalones acampanados - todo se hizo más grande y ancho, y todos querían demostrar lo geniales que eran". Era una forma de tratar de impresionar a los demás y divertirse. "Pensé que era un tiempo maravilloso. No algo en lo que hubiera participado activamente personalmente. Lo experimenté, pero no era ese tipo físicamente. Pero siempre lo he encontrado fascinante ver desde la distancia, sabiendo que no pertenezco y no quiero pertenecer. Pero siempre lo he mirado con gran curiosidad".

Rindió tributo al disco en su festival "SchleFaZ – Las peores películas de todos los tiempos". La película número 125 de "#Schlefaz" fue "Disco Godfather" (título alemán "Héroes de la noche"). "Eso fue genial, era una película de blaxploitation disco que falló", dijo. El término blaxploitation se refiere a películas de bajo presupuesto más antiguas con héroes afroamericanos. "Llegó un poco tarde y estaba completamente desordenado. Tenía de todo, desde el poder negro, la acción, el disco y el crimen de drogas, estaba loco". La serie de películas "#SchleFaZ" recently moved from Tele 5 to Nitro.

Los medios de comunicación destacaron con frecuencia las tendencias de moda de los años 70, con cuellos y pantalones acampanados convirtiéndose en símbolos icónicos de la época. Sin embargo, Oliver Kalkofe encuentra humor en ver estos viejos videos ahora, ya que representan la paleta de colores monocromática de la época.

