El "crecimiento personal" de Lewis Hamilton impulsa a Mercedes - Toto Wolff

Toto Wolff elogia el "desarrollo personal" de Lewis Hamilton fuera de la pista

Pero el director de Mercedes tiene "muchas preocupaciones" ante la nueva temporada

Wolff lo califica de "sano escepticismo

La temporada de F1 comienza el 25 de marzo en Australia

Esa es la opinión del jefe de Mercedes, Toto Wolff, que ha presidido el reciente dominio de Hamilton y su equipo en la Fórmula Uno.

El fabricante alemán ha ganado 62 de las últimas 79 carreras, completando una barrida limpia de los títulos mundiales de pilotos y constructores de Fórmula Uno desde 2014, con Hamilton llevándose el campeonato en tres ocasiones en ese tiempo.

"Una de las cosas que más me impresiona de él es su crecimiento personal", dijo Wolff a The Circuit de CNN durante las pruebas en Barcelona.

"Mejora dentro del equipo cada año. Se ha convertido en una parte integral. Está motivando a los chicos si necesitan estar motivados, en lugar de al revés".

La relación de Hamilton con sus compañeros de equipo en el pasado, especialmente con Nico Rosberg y Fernando Alonso, ha sido a veces díscola.

"No esperes un viaje fácil", dijo Rosberg el año pasado, cuando se le pidió que aconsejara a su sucesor, el finlandés Valtteri Bottas, sobre cómo tratar con Hamilton en Mercedes.

Hoy, sin embargo, Wolff sostiene que no se puede subestimar la importancia del vigente campeón del mundo entre bastidores.

Existe un "fenómeno de superestrella" en el deporte en el que algunos deportistas "no forman realmente parte del equipo y con él es lo contrario", dijo Wolff, que oficialmente es el director ejecutivo de Mercedes. "Durante un año ha sido un pilar muy importante.

"Es como todos nosotros: si estamos bien de la cabeza, todo es mucho más fácil. Es una persona de alto rendimiento. Necesita tener el espíritu adecuado, energía y motivación. En los últimos años, ha estado ahí. Y por lo que yo sé, está en un buen momento".

Bottas "da un paso adelante

A pesar de todo el "crecimiento personal" de Hamilton, Wolff todavía cree que Bottas puede ser un "fuerte rival" esta temporada, a pesar de terminar el último campeonato 58 puntos por detrás en el tercer lugar.

"Tendemos a subestimar que fue reclutado muy tarde el año pasado", dice Wolff, habiendo atraído a Bottas en enero de 2017. "En cuanto a eso, ha tenido una buena temporada: Tres victorias de carrera, tres victorias de carrera dominantes.

"Se ha convertido en una parte sólida del equipo y ahora se trata de dar un paso adelante un poco y ver dónde está".

Preguntado sobre si la renovación del contrato dependería de un buen inicio de la actual campaña, Wolff no quiso pronunciarse.

"No me gustaría pensar en la situación de los pilotos para el año que viene, porque en el momento en que empiezas a pensar en otro emparejamiento, ya no estás presionando lo suficiente para dar a tus pilotos el mejor apoyo posible", dijo.

"Lo discutimos todo el tiempo, pero con estos chicos, a nivel de Fórmula 1, no necesitas recordárselo. Lo saben perfectamente".

'Mantener a la diva'

Para Wolff, "en el momento en que dejas de mejorar es cuando deberías darlo por terminado".

No es de extrañar que esté ansioso por perfeccionar la fórmula ganadora del coche actual, a pesar de las 15 poles y 12 victorias de la temporada pasada.

"He dicho que era una diva porque era muy rápido, pero no se comportaba", sonríe el austriaco. "Me gustaría mantener los rasgos de carácter de la diva, pero hacer que se comporte un poco más".

F1 2018: Coches, equipos y pilotos

Wolff reconoce que el divisivo sistema de seguridad de la cabina del piloto "halo " -implantado este año para proteger a los pilotos de los escombros voladores y otros peligros potenciales- "no se ve muy bien", pero admite que "no puedes comprometerte" cuando hay vidas en juego.

"Es una mejora enorme para la seguridad de los conductores", afirma Wolff. "Tiene un efecto en el coche porque está bastante alto. El centro de gravedad ha subido un poco, lo que hace que la configuración del coche sea un poco más complicada, pero no es una diferencia masiva."

Un equipo de "1.500 superestrellas

Wolff se exige mucho a sí mismo, así como al coche y a los pilotos, mirándose en el espejo "cada noche".

"Cuando dejas de cuestionarte y de dudar de ti mismo, no creces y no mejoras", afirma. "Sólo tienes que encontrar el equilibrio adecuado".

"Creo que yo mismo lo hago mucho, es parte de mí, pero tengo una mujer en casa que siempre me empujará de nuevo al suelo si es necesario".

El crecimiento que suscribe Mercedes es holístico. Es importante, subraya, recordar que la marca alemana no es un equipo de dos superestrellas, sino de "1.500 superestrellas".

"Dentro del equipo tenemos una cultura de gestión muy abierta", explica. "Somos capaces de detectar y llamar a las ineficiencias y déficits".

¿Emulando a Ferrari?

Tanto aficionados como rivales han condenado la escasez de competiciones reñidas en los últimos cuatro años, y el director ejecutivo de la F1, Ross Brawn, ha advertido que prevé "una continuación de la apisonadora."

Sólo Ferrari ha logrado el doblete en cinco ocasiones consecutivas, de 2000 a 2004, cuando Michael Schumacher estaba en la cúspide de su poderío.

Pero aunque afirma que hay "cero" posibilidad de complacencia por parte de su equipo, Wolff dice que todavía tiene "muchas preocupaciones."

"Siempre somos escépticos sobre si hemos hecho un trabajo lo suficientemente bueno con el coche", dice el piloto de 46 años. "Si hemos tomado la decisión correcta y no hemos descuidado posibles lagunas tecnológicas... es ese sano escepticismo en el que dudas constantemente de ti mismo".

Wolff ha sido criticado por su papel en la supervisión de este actual período de hegemonía, con el ex CEO de la F1 Bernie Ecclestone diciendo: "Culpo a Mercedes y a Toto por habernos metido en el s**t que estamos en términos de competición".

El austriaco, sin embargo, sólo quiere seguir ganando.

"Necesitas establecer objetivos, especialmente después de tener cuatro años de éxitos", dice Wolff. "Necesitas establecer los objetivos adecuados para darte energía a ti mismo y a la empresa.

"Y sí, queremos seguir estando en primera línea, ganar carreras y, con el tiempo, estar en posición de luchar por el campeonato".

Fuente: edition.cnn.com