El crecimiento económico de Ucrania se ve obstaculizado por la proliferación de minas terrestres.

18:07 Primera Fatalidad en la Región de Moscú a causa de los Ataques de Drones UcranianosEn los significativos ataques con drones ucranianos, ha habido la primera muerte en la región de Moscú. El gobernador regional Andrei Vorobyov compartió en Telegram que una mujer de 46 años falleció después de que un drone impactara un edificio de apartamentos en Ramenskoye, ubicado en las afueras sur de la capital.

18:43 Moscú Justifica las Operaciones Militares en Respuesta a los Ataques con Drones UcranianosDespués de los últimos ataques con drones ucranianos que apuntaron a Moscú, el Kremlin se siente justificado en continuar su campaña militar. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó este sentimiento a las agencias de noticias rusas, stating, "Debemos proceder con la operación militar especial para protegernos de tales incidentes." Una mujer falleció trágicamente en un edificio residencial durante los ataques de la noche. A pesar de que las bajas civiles continúan aumentando diariamente en Ucrania debido a los ataques con drones o misiles rusos, Peskov caracteriza el ataque mortal ucraniano como "la esencia del régimen de Kiev".

19:27 Baerbock No Es Optimista Sobre las Negociaciones de Paz con PutinLa Ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, es escéptica sobre reanudar las negociaciones de paz con el Presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a la invasión de Ucrania que lleva casi dos años y medio. Baerbock enfatizó, "Cada iniciativa de paz propuesta internacionalmente ha sido recibida con 'más terror, más sufrimiento y más muertes' por parte del lado ruso", durante una reunión con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, en Berlín. La respuesta de Putin siempre ha sido que "en lugar de negociar, quiero seguir destruyendo Ucrania". Baerbock advirtió contra ser demasiado optimista, ya que el conflicto ruso se libra en múltiples frentes.

20:11 Kiev Se Prepara para el Invierno Más Duro Desde el Inicio de la Guerra en UcraniaDado el daño al sector energético, el gobierno ucraniano espera el invierno más difícil desde que comenzó la guerra. Asegurar un suministro de energía estable durante la próxima temporada de calefacción será un desafío, según el Primer Ministro Denys Shmyhal en Kiev. Él reconoció, "Hemos navegado con éxito tres temporadas de calefacción". El próximo invierno no será más fácil, pero podría ser el más desafiante. Ucrania está adquiriendo equipo para su sector energético de diversas fuentes en todo el mundo, y se están haciendo esfuerzos para restaurar las centrales eléctricas dañadas. Para aumentar la resiliencia del sistema energético, se organizará de manera más descentralizada. Shmyhal también destacó, "También estamos mejorando la autonomía de las infraestructuras críticas".

17:23 Putin: Rusia Debe Estar Preparada para Repeler la Agresión Militar desde Cualquier Dirección

En su discurso a los participantes en el ejercicio estratégico de comando "Ocean-2024", el Presidente ruso Vladimir Putin subrayó la necesidad de que Rusia esté preparada para repeler la agresión militar potencial desde todas las direcciones. "Rusia debe estar preparada para todas las eventualidades. Nuestras fuerzas armadas deben proteger la soberanía y los intereses nacionales de Rusia de manera confiable y repeler cualquier agresión militar desde todas las direcciones, incluyendo en el océano y las áreas marítimas", dijo Putin a la agencia de noticias rusa TASS. Agregó, "La marina juega un papel crucial en la realización de esta tarea".

16:51 Berlín, París y Londres También Prevén Sanciones Contra IránAlemania, Francia y el Reino Unido condenan la entrega de misiles balísticos iraníes a Rusia. En un comunicado conjunto, declararon, "Este es otro ejemplo del apoyo militar de Irán a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania". Los misiles iraníes podrían potencialmente alcanzar territorio europeo, exacerbando el sufrimiento de la población ucraniana. Este proceso representa una escalada no solo para Irán, sino también para Rusia y plantea una amenaza directa a la seguridad europea. Previously, they had warned Iran against such a move and will now enforce sanctions, such as suspending bilateral air transport agreements. Iran Air is also on the list for sanctions. They will also impose sanctions against persons and organizations involved in the process. Previously, the US had accused Iran of supplying Russia with weapons for its war in Ukraine and had announced new sanctions against Tehran.

16:32 Shoigu Descarta Negociaciones con Ucrania sin Retiro de Tropas RusasSergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, descarta negociaciones con Ucrania sin su retiro de territorio ruso. "Mientras no hayan evacuado nuestro territorio, naturalmente no habrá conversaciones con ellos sobre negociaciones", dijo Shoigu a la televisión estatal rusa. Desde principios de agosto, las fuerzas ucranianas han estado a la ofensiva en la región rusa de Kursk. Por primera vez desde el inicio del conflicto, las tropas terrestres ucranianas han avanzado en territorio ruso. La operación forma parte de la lucha defensiva de Ucrania contra la invasión rusa, que lleva más de dos años y medio. Shoigu ve el asalto a la región de Kursk como un intento de obligar a Rusia a negociar bajo los términos ucranianos y a retirar las fuerzas rusas de Donetsk.

16:04 Ahora Reclutados - Presos Reportan sobre el Despliegue en la FrentePara mantener un suministro constante de soldados, no solo Rusia, sino también Ucrania está reclutando presos para el frente. Oleksandr, quien anteriormente había servido como su carcelero, ahora manda la 59.ª Brigada. "Harán lo que sea necesario para sobrevivir", dice. Los hombres comparten sus experiencias impactantes en el video.

15:38 Kremlin: El Ejército Ruso Tiene un Plan para Expulsar a las Tropas Ucranianas de la Región de KurskEl ejército ruso tiene un plan para expulsar a las tropas ucranianas de la región fronteriza rusa de Kursk, según el Kremlin. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó esto, stating, "Por supuesto, el ejército tiene todos los planes necesarios, pero no creo que estos planes puedan discutirse públicamente", cuando se le preguntó sobre el cronograma para expulsar a las tropas ucranianas del territorio ruso. Las tropas ucranianas lanzaron un asalto masivo en Kursk el 6 de agosto, con grandes porciones ahora bajo su control.

15:13 Riga Fortalece Medidas de Protección Fronteriza hasta Final de AñoLatvia continuará fortaleciendo su seguridad fronteriza con Bielorrusia hasta finales de año debido a preocupaciones de seguridad. El gobierno de este país báltico de la UE y de la OTAN tomó esta decisión en Riga. La razón es el número excesivo de intentos de cruzar la frontera de manera ilegal que persisten. La extensión de las medidas de seguridad especiales, que initially estaban programadas para terminar en septiembre, también tiene en cuenta el factor de riesgo adicional del conflicto en curso de Rusia con Ucrania, una amenaza respaldada por la liderazgo autoritario en Minsk. Con estas nuevas medidas, la patrulla fronteriza tendrá poderes adicionales en seis áreas en la parte este del país báltico de la UE y la OTAN.

14:47 Ucrania Aumenta Producción de Armas en 2024Según las estadísticas oficiales del gobierno ucraniano, el país casi duplicó su producción de armas en los primeros ocho meses de 2024 en comparación con 2023. "En los primeros seis meses de este año, hemos producido el doble de armas que en todo 2023", anunció el Primer Ministro Denys Shmyhal en Kyiv. Ucrania planea fabricar más de un millón de drones para finales de año. "Estamos avanzando. Nuestra producción de drones está creciendo", dijo Shmyhal.

14:23 Analista Militar Elogia "Estrategia" del Canciller ScholzEl Canciller Scholz propone negociar la paz con Rusia. Esta iniciativa es recibida con críticas significativas de algunos círculos políticos. Sin embargo, el analista militar Ralph Thiele apoya el plan del Canciller y urge la prontitud. Después del ataque de Kursk, Ucrania enfrenta un posible breakthrough en sus líneas defensivas.

13:52 Instituto Kiel para la Economía Mundial Advierte: Presupuesto de Defensa "Insuficiente"El presupuesto de defensa del gobierno alemán es considerado "insuficiente" dada la amenaza que representa Rusia, según los investigadores del Instituto Kiel para la Economía Mundial. "A pesar del discurso de un 'cambio de rumbo', la brecha entre las capacidades militares de Alemania y Rusia sigue ensanchándose", explica el instituto. Los investigadores abogan por un presupuesto de defensa permanente de al menos 100 mil millones de euros. "Rusia está convirtiéndose cada vez más en una amenaza significativa para la OTAN", dice el autor del estudio Guntram Wolff. "Al mismo tiempo, estamos haciendo muy poco progreso con la necesaria construcción para la disuasión". Actualmente, el gobierno alemán apenas puede reemplazar las armas que se envían a Ucrania. Las existencias de sistemas de defensa aérea y obuses de artillería incluso están significativamente agotadas.

12:25 "Distinción Notable" entre Putin y LavrovUcrania ha solicitado repetidamente a la UE y a EE. UU. el uso de armas en territorio ruso. Ahora, los Países Bajos han concedido la autorización, incluyendo aviones de combate prometidos.

12:59 Rusia Afirma la Captura de Cuatro Poblaciones Más en DonetskSegún los informes del Ministerio de Defensa ruso, cuatro poblaciones más en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, han sido capturadas. El Grupo del Sur ha tomado Krasnohoriwka y Hryhoriwka, el Grupo del Este ha tomado Wodjane, y el Grupo Central ha tomado Halyzyniwka, según informó el Ministerio de Defensa ruso. Sin embargo, estas afirmaciones no pueden ser verificadas de manera independiente. Los observadores militares ucranianos han identificado al menos tres de las poblaciones afectadas – todas menos Hryhoriwka – como ocupadas. Ucrania está actualmente bajo una gran presión en el frente este.

12:20 Moscú Reconoce Solo un Solo Interlocutor NegociadorEn junio, se llevó a cabo una conferencia de paz en Suiza sin la participación de Rusia. Ahora, el Canciller alemán Olaf Scholz ha indicado su disposición a negociar con el Presidente ruso Vladimir Putin. Pero, ¿cómo responde el Kremlin? Según el corresponsal de ntv Rainer Munz, el Ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov muestra señales diplomáticas, pero no hacia Europa.

11:50 Kyiv: Rusia Utiliza Armas Químicas con Mayor FrecuenciaLos oficiales ucranianos advierten que las fuerzas rusas en Ucrania están utilizando cada vez más armas químicas. El comando militar ucraniano escribió en Facebook que las fuerzas rusas utilizaron municiones que contienen sustancias peligrosas y agentes de guerra química 447 veces en agosto solo, y 4,035 veces entre el 15 de febrero de 2023 y el 24 de agosto de 2024. El comando militar ucraniano también declaró que las tropas rusas están entregando municiones que contienen agentes de guerra química prohibidos y utilizando compuestos químicos no identificados. Además, declaró: "De esta manera, Rusia está flagrantemente violando las reglas de la guerra y ignora los normes y compromisos bajo la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y Uso de Armas Químicas y sobre su Destrucción".

11:19 Oficina Presidencial en Kyiv: Permiso para Atacar Depósitos de Municiones RusosEl jefe de la oficina presidencial ucraniana destaca la demanda de su país a sus aliados occidentales para dar permiso para atacar los depósitos de municiones rusos. Andriy Yermak explicó que es necesario atacar los depósitos de misiles en Rusia. "La defensa no es escalada". Se trata de utilizar armas occidentales para prevenir el terror, escribió Yermak en Telegram. Los países occidentales son reacios a dar a Ucrania el permiso para usar las armas que les han proporcionado en territorio ruso, citando preocupaciones sobre ser arrastrados al conflicto.

10:27 Retiro del Estatus de Modelo a Seguir: La Esposa del Representante de Putin para los Derechos del Niño Se Casa con un BillonarioAntiguamente vista como la personificación de la mujer rusa, Maria Lwowa-Belova, representante de Rusia para los derechos del niño, estaba casada con un sacerdote ortodoxo desde 2003. Juntos, hablaban sobre valores conservadores, fe y sus experiencias criando numerosos hijos en los medios de propaganda. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, Lwowa-Belova fue acusada por la Corte Penal Internacional en 2023, junto con el líder del Kremlin, Vladimir Putin, por la deportación ilegal de niños de Ucrania. Los rumores sugerían que sus valores tradicionales, en particular su relación con su esposo sacerdote, estaban desvaneciéndose. Este fin de semana, Lwowa-Belova contrajo matrimonio con el oligarca Konstantin Malofeew, con quien había estado involucrada románticamente por algún tiempo. Intrigantemente, esta relación mantuvo cierta apariencia de tradición, ya que Malofeew es el fundador de la cadena de televisión cristiana Tsargrad TV, afín al Kremlin, y un firme defensor de la monarquía y la guerra rusa.

09:59 Ola de Ataques desde Ucrania: Reportan Muertos en MoscúUn ataque con drones desde Ucrania en la capital de Moscú resultó en la muerte de una mujer, según el gobernador de la región. Las imágenes mostraban explosiones en áreas residenciales. Los informes rusos también afirmaron que se interceptaron 144 drones.

09:32 Ejercicios Navales Inician: Maniobras 'Ocean-2024' de la Flota RusaLa marina rusa ha iniciado maniobras estratégicas llamadas "Ocean-2024" en varios cuerpos de agua a lo largo de la vasta extensión del país. El ministerio de defensa en Moscú informó que más de 400 buques de guerra, incluidos submarinos, y más de 90,000 personal de diversas unidades navales participarán en los ejercicios hasta el 16 de septiembre. Los ejercicios se carryan a cabo en el Pacífico, el Ártico, el Báltico y el mar Caspio, así como en el Mediterráneo, donde Rusia mantiene una base en la ciudad portuaria de Tartus, en Siria.

09:10 Tragedia en Incendio de Oleoducto: Reportan Muertos en la Región de Orenburg de RusiaDos personas fallecieron en un incendio en un oleoducto en la región de Orenburg de Rusia, según un informe de la agencia de noticias TASS. Se inició una investigación sobre la causa del incidente, pero la fecha exacta del incendio sigue sin estar clara. Ya habían circulado informes no confirmados sobre el incidente en algunos canales de Telegram rusos el lunes.

08:43 Negociaciones en Pausa: Shoigu Descarta Hablados con UcraniaRusia no se involucrará en negociaciones con Ucrania hasta que sus tropas se retiren de los territorios rusos, según el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, según informó TASS. Anteriormente, el portavoz del Kremlin, Peskov, también había descartado la posibilidad de negociaciones.

08:14 Operaciones de Vuelo Reanudadas en los Aeropuertos de MoscúLas operaciones de vuelo han reanudado en los aeropuertos de Moscú Domodedovo, Sheremetyevo y Vnukovo, según la autoridad de aviación de Rusia, Rosaviatsiya. Se implementaron suspensiones temporales debido a los ataques con drones ucranianos en la región de Moscú.

07:43 Scholz Establece Condiciones para la Participación Rusa en las Conversaciones de PazEl canciller alemán Olaf Scholz vincula la participación rusa en una posible conferencia de paz sobre Ucrania a ciertos requisitos. En un evento del SPD el lunes por la noche, enfatizó que el apoyo militar necesario para Ucrania contra el agresor Rusia y la exploración de una estrategia de salida de la situación de guerra deben perseguirse. Abogó por otra conferencia de paz con la participación rusa, siempre y cuando la parte invitada no estuviera simultáneamente continuando sus ataques. Putin, señaló, ha expresado su deseo de más territorio ucraniano para una resolución pacífica. "Esta situación requiere claridad, determinación y carácter para asegurar la paz y la seguridad en Europa", enfatizó el canciller Scholz.

07:18 Etiqueta de Fascismo en el Ejército Ucraniano: Kyiv ProtestaUcrania quedó perpleja por las acusaciones de simpatías pro-rusas en el ejército ucraniano del primer ministro eslovaco Robert Fico. Según Reuters, instó a Kyiv a tomar medidas para erradicar el "fascismo" dentro de su ejército. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania emitió un comunicado diciendo: "Los soldados ucranianos están defendiendo a sus familias, hogares y tierra, así como a toda Europa y al mundo libre contra los invasores rusos marcados con la letra 'Z' - un símbolo de la estética fascista de la Rusia moderna". El comunicado también mencionó que el pueblo ucraniano había sufrido "millones de pérdidas" en la lucha contra el nazismo en el siglo XX. La acusación de "fascismo" de Fico reflejó la propaganda rusa que a menudo etiqueta a la lider

06:25 Greenpeace investigará los delitos ambientales de RusiaGreenpeace reabre una oficina en Kyiv. El objetivo es acelerar los proyectos de reconstrucción en Ucrania y investigar y documentar los delitos ambientales derivados de la guerra de agresión de Rusia, declara Greenpeace. Ya están colaborando con organizaciones ambientales locales para lograr este objetivo. "Nuestro objetivo es ayudar a Ucrania en la reconstrucción ecológica de la infraestructura social utilizando las energías limpias del sol y el viento", dice la jefa de la nueva oficina, Natalia Hosak. Greenpeace suele llamar la atención sobre los daños ambientales en Ucrania debido a la guerra de agresión de Rusia. Entre otros temas, la organización monitorea la situación en la planta nuclear de Zaporizhzhia bajo control ruso.

06:02 Rusia informa sobre la muerte de un niño en la región de MoscúDespués de un ataque con drone ucraniano en la región de Moscú, los informes rusos sugieren que un niño ha fallecido. El gobernador regional Andrei Vorobyov compartió este detalle a través de Telegram, stating que al menos 14 drones ucranianos fueron interceptados en la región de la capital durante la noche. Uno de estos drones provocó un incendio, que actualmente está siendo apagado por bomberos. "Lamentablemente, un niño de nueve años perdió la vida", confirmó Vorobyov. La interceptación de otro drone en la región de la capital supuestamente lesionó a al menos una persona cuando los escombros cayeron en un edificio de apartamentos. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó inicialmente que 11 drones habían sido interceptados cerca de la capital rusa.

05:31 Ucrania: Repelida la ataque con drone en KyivLas unidades de defensa aérea de Ucrania lograron repeler con éxito un ataque con drone ruso, según anunció la administración militar de la capital ucraniana a través del servicio de mensajería Telegram.

04:36 Rusia: Escombros de drone caen en instalación energéticaEscombros de un drone derribado por la defensa aérea rusa en la región de Tula supuestamente impactaron una instalación energética, según la agencia de noticias rusa TASS. "No hubo heridos", citó TASS a las autoridades de Tula. Las operaciones y el suministro de recursos a los consumidores remainedan intactas. La situación está bajo control.

03:29 Ucrania lanza ataque con drone contra MoscúDespués de la interceptación de dos drones ucranianos sobre el distrito de Domodedovo de Moscú, se派遣了緊急服務到現場,如莫斯科市長塞爾蓋·索比揚寧所說。索比揚寧沒有提到任何損壞或傷亡。多莫傑多沃區位於克里姆林宫以南約50公里,是莫斯科最大的機場之一。

02:17 Rusia derriba drone dirigido a MoscúLas unidades de defensa aérea rusa supuestamente derribaron un drone dirigido a Moscú, según el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. "Informe preliminar no indica daños o víctimas donde cayeron los escombros", dijo Sobyanin a través de Telegram. No se hizo ningún comentario por parte ucraniana.

00:12 Zelensky agradece a Suecia por nuevo paquete de ayudaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció a Suecia por un paquete de defensa valorado en $445 millones. "Esta importante ayuda, que incluye sistemas de defensa aérea, armas antitank y fondos para abordar las necesidades urgentes de Ucrania, fortalecerá nuestras capacidades de defensa", dijo Zelensky en X. Según los informes suecos, el paquete también incluye piezas de repuesto para aviones de combate Gripen para preparar una posible entrega futura de los aviones.

22:17 Ministerio de Asuntos Exteriores: Rusia es "la mayor amenaza para la paz" directamente en el flanco este de la OTANDespués de las incursiones de drones rusos en Letonia y Rumanía, el Ministerio de Asuntos Exteriores consideró a Rusia bajo el presidente Vladimir Putin como "la mayor amenaza para la paz y la seguridad". "Desafortunadamente, la Rusia de Putin es actualmente la mayor amenaza para la paz y la seguridad directamente en el flanco este de la OTAN", escribió el ministerio en X. "Esto se ha demostrado una vez más, especialmente por los incidentes de drones en Rumanía y Letonia". "Colaboramos con nuestros socios de la alianza y estamos a su lado", agregó el Ministerio de Asuntos Exteriores, refiriéndose a los drones. Durante el fin de semana, los miembros de la OTAN y de la UE Letonia y Rumanía informaron cada uno sobre una infiltración de drones rusos en su territorio.

21:42 EE. UU. niega confirmación de suministro de cohetes iraníes a RusiaEl gobierno de EE. UU. no puede confirmar los informes de que Irán ha suministrado cohetes a Rusia, según John Kirby, portavoz del gobierno de EE. UU. para la seguridad nacional.

21:28 Zelensky insta a la rápida implementación de los acuerdos de ayudaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido la pronta ejecución de los acuerdos de ayuda con el Occidente. "El curso de la guerra depende directamente de la calidad de la logística en las entregas y del cumplimiento de todos los compromisos de nuestros socios", dijo Zelensky en su discurso nocturno. Las armas y el equipo deben llegar a tiempo para ser efectivos. "Lo que se necesita en septiembre debe entregarse a nuestras tropas en septiembre".

20:52 Político de la oposición rusa advierte contra permitir que Putin escape a la victoriaEl líder del político de la oposición rusa Vladimir Kara-Mursa advierte a Occidente contra permitir que el presidente ruso Vladimir Putin escape de la guerra de Ucrania con una "victoria que salve la cara". "Es crucial que Vladimir Putin no gane la guerra contra Ucrania", dice Kara-Mursa. "Es vital que Vladimir Putin no escape de esta guerra en Ucrania con una 'victoria que salve la cara'". Un mes después de su liberación en un canje de prisioneros, Kara-Mursa afirma que hay "fatiga" sobre la guerra en las sociedades occidentales. Sin embargo, Putin debe ser derrotado. Él añade, "Si, Dios no lo quiera, el régimen de Putin puede representar el resultado de esta guerra como una victoria para sí mismo y mantenerse en el poder, estaremos hablando de otro conflicto o

