- El creciente número de solicitudes de ciudadanía.

Tras la implementación de la última Ley de Ciudadanía, ha habido un aumento en las solicitudes de naturalización en las oficinas administrativas de Brandeburgo. Solo en Potsdam se pasó de 83 solicitudes en junio a 141 en julio, según la información proporcionada a la agencia de noticias dpa por las autoridades. Inclusive, las áreas rurales han mostrado interés en obtener un pasaporte alemán.

La Ley de Ciudadanía entró en vigor el 27 de junio. Las nuevas reglas, que también han sido controvertidas, reducen el tiempo para la naturalización y ahora permiten la doble ciudadanía para todos. En 2023, Brandeburgo vio a más personas convertirse en ciudadanos alemanes que en el año anterior.

Interés Creciente en las Naturalizaciones

El distrito de Potsdam-Mittelmark recibió 34 solicitudes de naturalización en junio, que aumentaron a 51 en julio. Sin embargo, se han presentado solicitudes bajo la nueva ley en los meses anteriores, según los informes. El distrito de Teltow-Fläming vio 59 solicitudes, un aumento del 14%. La Prignitz informó un aumento de 9 solicitudes en junio a 25 en julio. El distrito de Barnim no proporcionó números, pero notó un aumento en el interés de las solicitudes de naturalización desde el 27 de junio.

La ciudad de Brandenburg an der Havel informó que no hubo cambios significativos: cuatro más consultas que en el mes anterior. Cottbus y Frankfurt (Oder) aún no han proporcionado ninguna figura.

En el distrito de Oder-Spree, 15 personas expresaron su intención de naturalizarse en junio, aumentando a 51 en julio. Sin embargo, la administración advirtió que la cifra de junio no representa los números previos al cambio de ley.

Varios condados mencionaron que el tiempo de procesamiento es de aproximadamente 18 meses. Potsdam-Mittelmark mencionó un promedio de 2 a 6 meses. El distrito de Barnim dijo que la duración del procedimiento es de 12 a 15 meses.

Solicitud de Naturalización Posible Después de Cinco Años en el Caso Regular

La nueva Ley de Ciudadanía, aprobada por el SPD, los Verdes y el FDP, concede el derecho a la naturalización después de cinco años en lugar de los ocho años anteriores, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos. Esto incluye, por ejemplo, tener la capacidad de mantenerse financieramente. En casos de esfuerzos de integración excepcionales, los nacionales extranjeros pueden convertirse en ciudadanos alemanes después de tres años. Esto incluye un rendimiento escolar o laboral excepcional, habilidades lingüísticas excepcionales o trabajo voluntario. En general, se permite la doble ciudadanía.

En Brandeburgo, el Ministerio del Interior espera que más personas soliciten la ciudadanía alemana debido a las nuevas regulaciones. Sin embargo, cuando se le preguntó por la agencia de noticias dpa por las cifras iniciales, la autoridad se refirió a los condados y ciudades independientes.

En abril, el ministerio compartió datos sobre las naturalizaciones en Brandeburgo en 2022. Según esto, se completaron con éxito alrededor de 2.500 procedimientos de naturalización. En 2022, alrededor de 1.200 personas en Brandeburgo obtuvieron la ciudadanía alemana, y en 2021, fueron 925 personas.

