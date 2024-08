- El creador de Telegram detenido: plataforma responde a las acusaciones

El creador de Telegram, Pavel Durov, permanece en custodia policial francesa, afirman las acusaciones

Según informes de los medios, el creador del servicio de mensajería Telegram, Pavel Durov, sigue en custodia policial en Francia. Varios medios de comunicación franceses informaron colectivamente, citando fuentes de las fuerzas del orden, que la detención policial de Durov se extendió el domingo por la noche. Telegram, a su vez, se defiende contra las acusaciones.

En un comunicado, la empresa afirmó que cumple con todas las normas aplicables, incluidas las del nuevo Decreto de Servicios Digitales (DSD), diseñado para combatir de manera más eficiente el contenido y las actividades ilegales en grandes plataformas en línea. Durov, aseguran, no tiene nada que esconder y viaja con frecuencia por Europa. Es "inaceptable", argumentan, responsabilizar a una plataforma o a su propietario por el mal uso del servicio por parte de terceros.

Telegram ha enfrentado históricamente acusaciones de no hacer lo suficiente para combatir el discurso de odio y otras actividades ilegales. La empresa sostiene que cumple con los estándares de la industria.

Enfrentando cargos graves

Sin embargo, el sistema judicial francés puede tener una perspectiva diferente. Los informes sugieren que las investigaciones preliminares contra Durov llevan algún tiempo en marcha. La acusación es que ha ayudado y encubierto el tráfico de drogas, el fraude y diversos delitos relacionados con la explotación infantil al no actuar en Telegram e insufficientar la cooperación con las autoridades.

Durov fue arrestado repentinamente el sábado por la noche en el aeropuerto de Le Bourget cerca de París, según informaron TF1 y BFMTV, entre otros medios de comunicación franceses, citando fuentes de las fuerzas del orden. La razón de su viaje desde Azerbaiyán a Francia, donde era buscado, inicialmente permaneció incierta. La oficina del fiscal de París inicialmente se abstuvo de comentar el caso.

La embajada rusa en Francia ha asumido el asunto, según un comunicado de la agencia de noticias estatal rusa TASS. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, instó a las autoridades francesas a conceder el acceso consular a Durov. "El problema es que Durov también tiene la ciudadanía francesa", dijo. "Por lo tanto, Francia lo verá principalmente como su ciudadano". La relación de Durov con las autoridades rusas es bien conocida como tensa.

Durov estableció Telegram junto a su hermano Nikolai después de que ya hubieran lanzado la red Vk.com, una especie de Facebook en ruso. Telegram es una de las redes en línea más significativas en Rusia y también se utiliza por muchos funcionarios y políticos para la comunicación. El servicio se utiliza por ambas partes para la comunicación durante la invasión rusa de Ucrania.

En respuesta a las acusaciones, Telegram ha declarado su adhesión al Decreto de Servicios Digitales y ha afirmado la inocencia de Durov, stating that he frequently travels around Europe. Despite this, preliminary investigations against Durov for aiding and abetting criminal activities on Telegram have been ongoing in France.

La plataforma en línea Telegram se ha convertido en el centro de atención, con el creador, Pavel Durov, actualmente en custodia policial francesa, enfrentando cargos graves relacionados con el tráfico de drogas, el fraude y los delitos relacionados con la explotación infantil.

Lea también: