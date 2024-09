El creador de Fressnapf inicia una demanda contra la dotación privada de Benkos

A pesar de que numerosos inversores han abandonado sus inversiones en el grupo inmobiliario y minorista Signa, Torsten Toeller, fundador de Fressnapf, sigue siendo persistente. Actualmente, se encuentra envuelto en batallas legales para mantener sus reclamaciones. En el centro de esta demanda se encuentra la fundación privada Laura, fundada por el empresario austriaco insolvente René Benko junto con su madre Ingeborg, con familiares como beneficiarios.

La demanda de Toeller, según "Der Spiegel" y documentos judiciales, surge de su salida fallida de la empresa. El caso ha estado en curso en el Tribunal de Comercio de Viena desde principios de agosto. El equipo legal de Toeller alega que su firma de inversiones, Fressnapf Luxembourg GmbH, ejerció una opción concedida por Benko para vender su participación del 4,5% en Signa Holding, pero nunca recibió el pago correspondiente.

El multimillonario Toeller, un inversor y accionista importante inicial en Signa, confió durante mucho tiempo en las promesas de Benko. Según su entorno, aún no ha superado el revés personal de creer en estas promesas.

Mientras tanto, los investigadores que indagan en el imperio de Benko han descubierto posibles pruebas de que el fundador insolvente de Signa pudo haber recibido donaciones en efectivo de su madre, Ingeborg, una maestra jubilada de guardería y beneficiaria de dos fundaciones privadas establecidas por la familia Benko. Un reciente acuerdo de donación entre Ingeborg y su hijo está siendo examinado.

El abogado Dietmar Czernich, whose firm assisted in a lawsuit against the private foundations, told the magazine that Benko's assets may have been channeled into the intricate web of private foundations and their subsidiaries, intended for the Benko family's benefit and his own. A lawyer representing the Laura private foundation declined to comment upon request and did not discuss the gift agreement.

Recientemente, se informa que las reclamaciones contra Benko han aumentado a una estimación de 2.400 millones de euros. El grupo Signa había acumulado una cartera sustancial durante la época de tipos de interés bajos, incluyendo los grupos de tiendas departamentales KaDeWe y Galeria. Benko atrajo a inversores de todo el mundo con edificios icónicos como la Torre Elbtower de Hamburgo y el edificio Chrysler de Nueva York. El colapso de su imperio inmobiliario - una red de alrededor de 1.000 empresas - envió ondas de choque a través de la industria al comienzo del año.

El Banco examinará las transacciones financieras entre René Benko, Ingeborg y la fundación privada Laura, ya que hay alegaciones de posible mal uso de fondos. Para cumplir con los mandatos legales, el Banco también revisará el reciente acuerdo de donación entre Ingeborg y René Benko.

Lea también: