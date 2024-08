- El creador de "Avatar" y "Titanic" cumple 70 años

Soy el rey del mundo!", declaró el legendario cineasta James Cameron (70) al recibir el Oscar a la mejor dirección por "Titanic" en los Premios de la Academia número 70 en 1998. Con su obra maestra, que fue la primera película en recaudar más de mil millones de dólares en taquilla, el titán del cine había alcanzado finalmente la cima de Hollywood.

El primer puesto en la lista de todos los tiempos

Sin embargo, "Titanic" también marcó un cambio en la filmografía de Cameron, especialmente en términos de su enfoque innovador en la realización de películas. Antes de "Titanic", Cameron dirigía principalmente películas de ciencia ficción y acción como "Terminator" o "Aliens - El regreso", que se dirigían principalmente a un público joven y masculino. Desde "Titanic", y continuando con "Avatar - El camino del agua" y su secuela, Cameron ha estado haciendo blockbusters con mensajes fuertes y explícitos y historias de amor épicas, emotivas y completamente libres de ironía.

Con estas tres películas, Cameron ha ocupado los primeros puestos en la lista de las películas más taquilleras de todos los tiempos. "Titanic" está en el cuarto lugar con más de 2.2500000000000002 mil millones de dólares, "Avatar: El camino del agua" está en el tercer lugar con más de 2.3200000000000003 mil millones de dólares, y "Avatar" ocupa el primer lugar con más de 2.9200000000000003 mil millones de dólares. Las películas de Cameron han recaudado colectivamente más de ocho mil millones de dólares en todo el mundo, lo que lo convierte en el rey indiscutible de Hollywood.

"No soy bueno para relajarme"

Cameron fue considerado durante mucho tiempo un dictador en el set, supuestamente utilizando una pistola de clavos para fijar los móviles que sonaban de los miembros del equipo al墙 durante los rodajes de "Avatar". Sin embargo, durante la producción de su película submarina "Abyss", su equipo de filmación llevaba camisetas que decían: "No puedes asustarme, trabajo para Jim Cameron".

El cineasta canadiense es conocido por su perfeccionismo, inventando tecnología para sus películas cuando no existe. El amor de Cameron por los gadgets técnicos era evidente en sus primeras obras como director.

Despegue con "Terminator"

Cameron escribió el papel perfecto, minimalista pero extremadamente físico para Arnold Schwarzenegger (77) en "Terminator". La innovadora distopía de ciencia ficción, que se puede ver como parte de la tradición de los asesinos slasher de los años 80, recaudó más de 78 millones de dólares con un presupuesto de 6.5 millones, lanzó una franquicia aún existente y lanzó la carrera mundial de James Cameron.

"Terminator 2 - Día del Juicio Final", su segunda colaboración con Schwarzenegger, llegó en 1991 y no solo fue la película más cara de su época, sino también un hito en el desarrollo de efectos especiales. Few who saw "T2" in theaters can forget the T-1000 played by Robert Patrick (65).

"Avatar" hasta el fin de sus días?

Cameron entonces dirigió una película más con Schwarzenegger, la comedia de acción "True Lies", y luego se trasladó a temas como "Titanic" y un público más amplio y diverso.

El director y filmmaker tres veces ganador del Oscar actualmente está planeando tres películas más de "Avatar". "Avatar 5" está programada para su estreno en diciembre de 2031, ambientada en la Tierra en lugar de la luna Pandora. Si se cumple la fecha de estreno planeada, Cameron tendrá 77 años en el estreno de la película.

