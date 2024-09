El costo potencial para el Partido Republicano de las persistentes afirmaciones de Trump de fraude electoral

En una muestra emblemática de ineficacia administrativa, el portavoz republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tropezó el miércoles en su intento de aprobar una extensión de seis meses del financiamiento del gobierno, obligatoriamente incorporando un apartado para obstaculizar el acceso del votante estadounidense, según los caprichos de Trump.

La insistente presión del candidato republicano para una ley que ilegalmente atacara el voto de no ciudadanos había dejado a Johnson acorralado, sin aparentes salidas, potencialmente desencadenando una crisis política en Washington antes de las próximas elecciones.

La estrategia no tenía esperanza de producir nueva legislación debido a la oposición del Senado demócrata al proyecto de ley. Además, Johnson no pudo asegurar el apoyo de 16 de sus propios miembros del partido, gracias a las demandas insuperables de algunos conservadores tercos para reducciones presupuestarias sustanciales, también destinadas al fracaso debido a la división de poder en Washington.

Enfrentado a pocas opciones, Johnson ahora parece obligado a negociar con los senadores demócratas para un proyecto de ley temporal de financiamiento del gobierno. Sin embargo, dada la mayoría cuestionable de la Cámara Baja republicana y la influencia de Trump, cada movimiento de Johnson estará marcado por el peligro si aspira a retener su cargo después de las proyectadas victorias republicanas en las elecciones de noviembre.

Trump parece estar orquestando una disputa interna en el Partido Republicano que podría tener consecuencias desastrosas en noviembre.

Históricamente, el partido que controla la Cámara de Representantes suele asumir las repercusiones políticas más significativas por los cierres del gobierno, dada su responsabilidad inicial en el financiamiento público. Si Johnson no cumple con el plazo del 1 de octubre, el gobierno federal podría dejar de operar temporalmente.

Trump no está acostumbrado a solicitar asesoramiento al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, el veterano de Kentucky, quien advirtió el martes que un cierre sería "políticamente más allá de la estupidez" tan cerca de las elecciones, ya que la responsabilidad por la culpa recaería principalmente en el campo republicano.

Una herida autoinfligida para el GOP en el estado natal de Trump

Ironicamente, la decisión de Trump de perpetuar este caos político podría afectar más dramáticamente a los republicanos de la Cámara en Nueva York, donde su postura arriesga poner en peligro la delgada mayoría republicana en varios distritos competitivos de la Cámara. Estos distritos se volvieron rojos durante las elecciones de medio término de 2022 y sirvieron como trampolín para la mayoría de la Cámara del GOP.

Una crisis resultante de un cierre que aleje aún más a los votantes sería una amenaza significativa para los republicanos más vulnerables en todo el país, potencialmente exacerbando sus posiciones precarias en las elecciones de noviembre.

Uno de los congresistas republicanos más en peligro, el congresista Mike Lawler del 17º distrito congressional, espera que el lío se resuelva sin cierre y cree que se aprobará un proyecto de ley de financiamiento sin la medida de votación que Trump busca.

Por otro lado, otro republicano en riesgo de Nueva York, el congresista Marc Molinaro, que recibió un reconocimiento en el mitin de Trump en Uniondale, respaldó el proyecto de ley del miércoles pero se opuso a utilizar la amenaza de cierre para hacer una declaración política. "Debemos mantener la continuidad del gobierno".

La medida electoral propuesta, que anteriormente pasó la Cámara en una votación independiente, requeriría documentación que confirme la ciudadanía estadounidense para votar en las elecciones. Los críticos argumentan que dicha legislación podría despojar del derecho al voto a ciudadanos elegibles sin la documentación necesaria y afirman que la legislación es un intento fútil de abordar un problema inexistente.

Johnson ha abrazado hasta ahora las acusaciones de fraude electoral de Trump, tanto después de las elecciones de 2020 como en el ciclo actual. Sin embargo, su persistente búsqueda de la aprobación y el apoyo de Trump y su base parece estar llevando a Johnson a un profundo aprieto. Además, Johnson no pudo proporcionar evidencia que respalde sus infundadas afirmaciones de que los inmigrantes sin autorización podrían emitir sus votos en las elecciones de noviembre.

Hasta ahora, remains incierto hasta dónde Trump continuará impulsando este tema, considerando el destino funesto de la medida. Una posible explicación para el intento fallido de Johnson de introducir el tema el miércoles podría ser su intención de demostrar a sus colegas republicanos, así como al ex presidente, la futilidad de la lucha.

“Ahora regresamos al plan de juego, ideamos otra estrategia y encontramos una solución”, le dijo Johnson a los periodistas, a medida que se intensificaba la frustración entre los miembros de la Cámara Baja republicana por la falta de un camino coherente hacia adelante.

Sin embargo, Johnson posteriormente carece de una estrategia clara para salir de este lío.

El miércoles, antes de la votación en la Cámara, escribió en su red social personal: "Los demócratas están registrando votantes ilegales en números masivos en este momento. Van a emitir sus votos en las elecciones presidenciales de 2024, y esto es inaceptable". No hay evidencia que respalde esta afirmación. Sin embargo, Trump lanzó una advertencia: "Si los republicanos no logran asegurar la Ley SAVE y cada detalle de ella, no deberían considerar ninguna especie de resolución continuada en ninguna circunstancia".

La decisión de Trump de realizar un mitin en Nueva York, un estado que no se espera que sea competitivo en noviembre, dejó perplejos a muchos estrategas. Pero Trump disfruta actuando en su terreno y celebró la gran asistencia en el Coliseum de Nassau en Long Island. Dado que Trump recibe una amplia cobertura en los medios conservadores y planea visitar pronto los estados clave, sus mítines de apoyo en su estado natal probablemente causaron daños mínimos.

En resumen, lo pasó genial, criticando continuamente a Harris por sus políticas económicas e inmigratorias, satirizando la edad del presidente Joe Biden, negando la existencia del cambio climático y describiendo la ciudad de Nueva York como azotada por el crimen.

"¡Vamos a ganar Nueva York!", exclamó Trump, jactándose de ser el único republicano capaz de poner el estado del Empire en el mapa, un día en que el sindicato de Teamsters no respaldó a un candidato presidencial después de apoyar a los demócratas en el pasado. Esto fue un revés significativo para Harris, reflejo de la capacidad de Trump para atraer a los votantes de clase trabajadora y transformar el anterior partido corporativo GOP en uno friendly con la clase trabajadora.

"Ha sido un placer verte de nuevo", se despidió Trump de su audiencia mientras sonaba suavemente la aria de Puccini "Nessun Dorma" mientras salía del escenario.

La disputa en curso sobre el acceso al voto se ha convertido en un punto de contention importante en el ámbito político, con el portavoz de la Cámara, Mike Johnson, enfrentando presión para satisfacer las demandas de Trump.

El fracaso de Johnson para obtener suficientes votos dentro de su propio partido, junto con la oposición de los senadores demócratas, ha puesto potencialmente en marcha una crisis política antes de las elecciones.

Lea también: