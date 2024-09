El costo financiero de la parada de Boeing actualmente asciende a un considerable $ 572 millones, y se espera que esta cifra aumente aún más.

La velocidad de las pérdidas financieras para Boeing se acelerará significativamente si no se alcanza un acuerdo en las próximas dos semanas, según Patrick Anderson, fundador y presidente de una firma de investigación de Michigan. Esta firma tiene experiencia en estimar las perturbaciones económicas causadas por huelgas.

Anderson le compartió a CNN que mientras las pérdidas de la primera semana para Boeing son considerables, serán insignificantes en comparación con las pérdidas de las semanas siguientes.

Sin embargo, estas pérdidas aún son menores que los aproximadamente $1.6 mil millones que Boeing perdió durante la primera semana de las huelgas de la industria automotriz del año pasado en General Motors, Ford y Stellantis. Hasta ahora, la huelga de Boeing no ha tenido un impacto notable en la economía, según Anderson.

Los entregables de Boeing a varias aerolíneas se retrasaron después de un incidente de desprendimiento de la puerta en vuelo en un Boeing 737 Max en enero, lo que aumentó la supervisión de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Anderson declaró que las dos partes aún están muy separadas en las negociaciones, y con Boeing a punto de anunciar despidos para muchos empleados no sindicalizados en breve, las pérdidas podrían ascender a $1 mil millones para principios de la próxima semana.

La mayoría de estas pérdidas provienen del cese casi total de la producción de aviones comerciales de Boeing, con la compañía perdiendo $445 millones en la primera semana debido a su inability para completar y entregar aviones a los clientes. Boeing recibe la mayoría de sus ingresos con la entrega de los aviones.

Las pérdidas para los empleados y los proveedores ascienden a aproximadamente $117 millones en la primera semana. Los miembros del sindicato, que suman unos 33,000 que están en huelga, y los proveedores son los principales contribuyentes a estas pérdidas. El salario horario máximo para los miembros del sindicato es de $51.30, lo que resulta en una semana de trabajo de $2,052, sin incluir las primas adicionales y las horas extras.

Despidos inminentes

El CEO de Boeing, Kelly Ortberg, informó a los empleados en un correo electrónico esta semana que un gran número de trabajadores no sindicalizados serán colocados en licencia no remunerada en el futuro cercano. Estos empleados en licencia no recibirán pago durante una semana de cada cuatro durante la duración de la huelga. Además, la compañía anunció un congelamiento de contrataciones y una suspensión de nuevos pedidos a proveedores y suministradores para conservar efectivo.

El camino de Boeing hacia la rentabilidad es largo, independientemente de la duración de la huelga. La FAA limita la tasa de producción de aviones 737 Max de Boeing debido a los esfuerzos para mejorar la calidad de su línea de ensamblaje.

El próximo avión de Boeing, el 777X, crucial para un regreso a la rentabilidad, ha encontrado problemas en sus vuelos de prueba y está varios años retrasado en su certificación para pasajeros. Boeing carece de los fondos necesarios para desarrollar un modelo de avión nuevo para satisfacer la demanda del mercado, y sus ventas han quedado muy atrás de las de su rival, Airbus.

La fábrica no sindicalizada de Boeing en Carolina del Sur, que produce el 787 Dreamliner, sigue en funcionamiento. Sin embargo, a pesar de que el Dreamliner es el avión más caro de la compañía, solo ha producido 32 de ellos en los primeros ocho meses del año, una cantidad equivalente a la de los 737 Max

