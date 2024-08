- El costo de adquirir un árbol de Navidad aumenta, ya que los fabricantes anuncian un aumento de precio.

Durante el periodo de menor actividad en agosto, pocos están reflexionando sobre la Navidad, pero los productores de árboles de Navidad sí lo están, y prevén aumentos significativos en los precios. Según un estudio realizado por la agencia de marketing Kollaxo, especializada en la industria, todas las 19 principales empresas de árboles de Navidad informaron un aumento en los precios de los productores. Estos aumentos varían entre el 5 y el 20%, según las dimensiones, los tipos y los minoristas. Se espera que los precios para los consumidores reflejen estos aumentos.

Los productores atribuyen estos aumentos de precios a los incrementos en los salarios, los materiales y los costos de envío. Además, las circunstancias del mercado son favorables, lo que les permite obtener una mejor ganancia con menos competencia y un suministro disminuido.

Hace una década, los árboles de Navidad eran tan caros que numerous businesses grew and new entrants flooded the market. The result was an oversupply, and the subsequent decrease in costs was challenging for businesses to pass on. Poor economic conditions led to reduced or abandoned cultivation areas. As Kollaxo CEO Lars Langhans explains, "both a decrease in supply and a significant price increase were inevitable and will become apparent in 2024."

The reason for the anticipated substantial price hikes in Christmas tree prices this year is due to rising wages, material, and shipping costs for the manufacturers. This year, consumers should expect to pay a "pretty penny" for their Christmas trees, as the price increases are expected to mirror those experienced by producers.

